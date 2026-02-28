Plan de perforación en Cañadón Perdido busca multiplicar producción

- Publicidad -

(Comodoro Rivadavia – OPI Chubut) – La operadora PECOM puso en marcha un plan de reactivación en el yacimiento Cañadón Perdido, un área de la Cuenca del Golfo San Jorge que no registraba perforaciones desde hace más de 60 años. La iniciativa surge en un esquema de mayor competitividad para la producción convencional, impulsado por gestiones del Gobierno de Chubut que derivaron en la eliminación de aranceles a la importación de polímeros y la reducción de derechos de exportación. El proyecto contempla la operación del equipo V51 y la perforación de 28 pozos en una primera etapa, con el objetivo de revertir el declino productivo de un campo que hasta el momento mantenía una actividad marginal.

El esquema de inversión diseñado para este año prevé inicialmente trabajos en el sector El Trébol para luego avanzar con una campaña intensiva en Campamento Central–Cañadón Perdido. Además de la perforación, la empresa ejecutará un piloto de inyección de polímeros destinado a optimizar la recuperación secundaria. Según los antecedentes del área, Cañadón Perdido tuvo su producción primaria entre 1928 y 1960, y aunque en los años 90 registró un desarrollo por recuperación secundaria, volvió a entrar en fase de declino. Actualmente, el yacimiento cuenta con solo 27 pozos activos y una producción de 68 metros cúbicos diarios.

El gobernador de Chubut, Ignacio Torres, vinculó la reactivación del área a una política de exigencia de inversiones hacia las operadoras. “Decidimos exigir inversión y poner en marcha un plan concreto para recuperar producción y sostener empleo“, sostuvo el mandatario, quien estuvo acompañado por el Secretario General del Sindicato del Petróleo y Gas Privado del Chubut, Jorge “Loma” Ávila. La proyección oficial estima que una segunda etapa de trabajos podría elevar la producción a 600 metros cúbicos diarios mediante la perforación de aproximadamente 80 pozos, lo que representaría un incremento sustancial respecto a los valores actuales.

En paralelo a la actividad en Cañadón Perdido, PECOM avanza en el proceso de adquisición del yacimiento Manantiales Behr, actualmente perteneciente a YPF. En este contexto de traspaso de activos, el Ejecutivo provincial ratificó que el sostenimiento de las concesiones estará supeditado al compromiso de inversión y la garantía de estabilidad laboral en la región. Del acto de presentación participaron el ministro de Hidrocarburos, Federico Ponce, directivos de PECOM como Jorge López Kessler y Federico Monarca, además de legisladores provinciales y concejales de Comodoro Rivadavia. (Agencia OPI Chubut)