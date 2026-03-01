Analizarán la contaminación por fibras y microplásticos en el Golfo Nuevo

- Publicidad -

(OPI Chubut) – Especialistas del Centro Nacional Patagónico (CENPAT) analizarán la presencia de partículas antropogénicas, incluidas fibras y microplásticos, en el Golfo Nuevo y así entender el impacto ambiental en la costa marina.

Sumado a las tareas de los científicos que pertenecen al Centro para el Estudio de los Sistemas Marinos (CESIMAR-CONICET) se buscará conocer cómo esos contaminantes impactan en un sistema semicerrado.

“Se estima que hasta el 95% de los objetos hallados en costas, superficie oceánica y fondo marino pueden ser de plástico. Debido a su baja densidad, estos materiales pueden desplazarse a grandes distancias y alcanzar zonas remotas. Además, cerca del 80% de los residuos plásticos tendría origen en actividades humanas desarrolladas en tierra” señalan en el informe.

El equipo de investigación lo encabeza Ayelén Costa, becaria del CESIMAR-CONICET, junto a Juan Pablo Pisoni, Camila Tavano y Rodrigo Hernández Moresino, también del CESIMAR, y Juan Pablo Tomba, del Instituto de Investigaciones en Ciencia y Tecnología de Materiales (INTEMA-CONICET).

Las tareas implican la recolección de muestras en 12 estaciones “a lo largo de la costa del Golfo Nuevo, durante tres campañas terrestres en las que recolectaron agua y sedimentos intermareales”.

Se analiza la presencia de microplásticos y las concentraciones registradas con “factores ambientales como vientos predominantes, corrientes marinas y características geomorfológicas de las playas”.

“Entre los polímeros identificados con mayor frecuencia se encuentran el tereftalato de polietileno (PET), firmas de tinte sin identificación del polímero base (DO) y celulosa antropogénica (AC), con predominio de partículas de color azul, seguidas por transparentes y negras” apunta la investigación.

Los investigadores señalaron que “la composición sugiere que una parte significativa de la contaminación proviene de productos textiles, aunque el PET también podría estar asociado a fuentes marítimas como redes de pesca y cuerdas”. (Agencia OPI Chubut)