Gustavo Melella presentó su plan de gobierno y formalizó el pedido de adhesión al RIGI

- Publicidad -

(Ushuaia – OPI TdF) – Bajo el lema “El Nuevo Impulso Fueguino“, el Gobernador Gustavo Melella presentó más de 20 iniciativas ante la Legislatura. El discurso promete modernizar el Estado, pero la lupa ciudadana exige ver cómo estos expedientes se traducen en la realidad económica cotidiana de las familias en Ushuaia, Río Grande y Tolhuin.

El mandatario celebró la reciente creación de la empresa estatal Terra Ignis y la nueva Ley de Acuicultura como primeros logros de esta etapa. “La provincia recupera soberanía energética y vuelve a decidir sobre sus propios recursos”, afirmó Melella, pidiendo a los parlamentarios un debate centrado en el pueblo y completamente libre de oportunismos políticos.

El primer eje del plan oficial apunta a dinamizar la matriz productiva con beneficios fiscales, un marco para puertos y la adhesión al RIGI. Lo cierto es que la promesa de consolidar una “Tierra de Trabajo” deberá medirse en la generación de empleo privado y genuino para los vecinos, mucho más allá del entusiasmo discursivo del gobierno.

- Publicidad -

Puertas adentro, la Ley De Simplificación De Trámites buscará terminar con la administración burócrata que exige el DNI constantemente. El anuncio más pesado es la línea del Banco de Tierra del Fuego con créditos hipotecarios a 30 años ajustados por ingresos familiares, una promesa inmensa frente al histórico déficit habitacional.

La trama real del tercer eje toca la caja y la sensibilidad social al proponer la reestructuración de la siempre cuestionada obra social OSEF y una nueva ley de Compras y Contrataciones. El paquete también promete inversión en Salud y Educación, áreas críticas donde el manejo de los fondos públicos requiere una fiscalización estricta para evitar despilfarros.

“O se transforma, o se transforma”, sentenció el Gobernador al entregar simbólicamente los proyectos a la titular de la cámara, Mónica Urquiza. Ahora, el verdadero desafío será controlar que esta masiva reestructuración no termine siendo un simple esquema de acumulación de poder y represente un uso eficiente de los recursos provinciales. (Agencia OPI Tierra del Fuego)