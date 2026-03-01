Las Pastillas del Domingo: ¿Autoconvocados o convocados con autos?, Los 270 del Jairo, Solo, peleado con todos y sin recambio y Opereta política o globo de ensayo

- Publicidad -

¿Autoconvocados o convocados con autos?

La reunión de las autoridades de Educación con “docentes autoconvocados” es como mínimo raro, a pesar de los problemas existentes en el sector que el gremio (ADOSAC) no alcanza a resolver en negociaciones con el gobierno.

En primer lugar, el gobierno provincial es incapaz de negociar, es solo un ejemplo de autoritarismo igual al que desplegaba Alicia Kirchner cuando imponía condiciones inamovibles en paritarias y finalmente se llegaba al conflicto, con paros interminables.

Alicia les formaba a los docentes (por fuera del sindicato) “grupos de padres y docentes autoconvocados preocupados por la educación” con quienes “negociaba” lo que en realidad era inaplicable en la realidad, porque se trataba de las mismas política educativas que tenía decidido “flexibilizar” la gobernadora en sus propios términos pero como no quería darle “el triunfo” al gremio y evitar que alguien piense que le habían doblado la mano, inventaba estas reuniones informales “con padres o docentes autoconvocados” por fuera de las negociaciones formales que corresponde (paritarias).

Ahora pasa lo mismo, Vidal les “inventó” un grupo de autoconvocados para meter presión y uno de los diarios que replican la noticia expresa; “Durante el encuentro también se generó un espacio de intercambio sobre la realidad educativa. Las autoridades educativas compartieron los lineamientos de gestión y las políticas públicas que se vienen desarrollando, mientras que los docentes expusieron las condiciones en las que desempeñan su tarea cotidiana y su impacto en las trayectorias educativas de los estudiantes”.

Con solo leer este párrafo está clarísimo cuál es la estrategia (gastada y obvia) del gobierno provincial en materia de negociación con el sector docente. La conclusión es que en Santa Cruz las clases seguirán suspendidas y habrá otro año perdido por culpa de un gremio que no sabe negociar y un gobierno que no quiere.

Los 270 del Jairo

En OPI publicamos en dos informes consecutivos, el análisis de la Declaración Jurada que hizo el diputado nacional de La Libertad Avanza, Jairo Guzmán. Un detalle particular y no menor que surge en el mismo, además de la subvaluación escandalosa de los bienes, ya que el sistema permite que se coloque la valuación fiscal de los bienes y no el real, es que en el lugar donde el diputado declara los fondos que posee en efectivo, declara 270 mil dólares, pero no dice dónde lo tiene.

Esos 270 mil dólares que declara Guzmán no están depositados en un banco o en una cuenta, plazo fijo o cualquier lugar donde implique un registro oficial comprobable de la existencia de ese dinero. Además de ser una suma inexplicable (y merecería una investigación), porque corresponde al 45% de los bienes declarados, ese monto podría no ser verdad, pues así como se presenta la manifestación de dinero en efectivo, suena a que lo tiene en la casa “bajo el colchón”. Pero podría ser que no lo tuviera en realidad.

No pensamos que sea un error o algo ingenuo. En realidad puede corresponder a una maniobra adrede del declarante ya que en próxima manifestación patrimonial, cuando deba justifica la compra de inmuebles y/o vehículos o tierras, puede aducir que el dinero para esa inversión “lo sacó de allí, de los 270 mil dólares”, pero en la práctica ese dinero no está registrado oficialmente en ningún lado, por lo tanto su existencia es dudosa y podría oficiar de “coartada futura”.

De esta manera se le facilita al señor Guzmán que pueda justificar cualquier ampliación de su patrimonio en el futuro, enmascarando y/o disimulando lo fundamental: de dónde proviene el dinero que usa para la inversión. La respuesta del legislador sería “Ahí está declarado cuando ingresé a la Cámara”. Si, pero al no estar en un cuenta numerada en una institución bancaria, cualquiera tiene el derecho a dudar de que sea cierto.

Solo, peleado con todos y sin recambio

El Gobernador Claudio Vidal prácticamente está peleado con todo su entorno, especialmente con aquellos que lo ayudaron a llegar. La única ventaja que le queda es con los intendentes y algunos diputados por el pueblo, dado que los municipios dependen del gobierno central para pagar sueldos y aguinaldos, por lo tanto, Vidal, como hicieron los K, somete a los jefes comunales a “negociaciones” que funcionan bajo la presión (extorsión) directa del envío de fondos además de que las licitaciones en cada localidad las ejecuta el mismo Vidal y no los intendentes.

El otro problema que acarrea Vidal es que en la capital provincial al gobernador ya no le queda nadie, porque Fabián Leguizamón está absolutamente relegado y solo cuenta con Pedro Luxen, a quien debió rescatar de la Cámara donde lo había puesto para manejar la tropa. Todos los demás, incluyendo Jaime Álvarez, no le acercan ni un voto, de hecho, perdió las elecciones teniendo a su favor todos los medios públicos, una estructura comunicacional privada que contrató hace poco y toda la plata necesaria para mover la campaña electoral.

En Caleta Olivia se peleó con todo el mundo, entre ello con Pablo Carrizo (SER) el intendente de esa ciudad, Facundo Prades (UCR) otro de sus colaboradores de la primera hora, tiene en contra a medio sindicato petrolero y solo le quedan los votos que le puedan traccionar sus secretarios privados Zabala y González. Como consecuencia de estos desacuerdos y la falta de sostenimiento de su gestión, críticas a la situación de desocupación petrolera e inclusive por las operaciones en su contra que hacen algunos en los medios y las redes sociales, Vidal ha caído más del 60% de imagen positiva en zona norte.

De aquellos que lo acompañaron a la gobernación le quedan pocos; ha discutido con todos y a Carrizo le aplica la misma receta de extorsión que aplicaba Alicia con aquellos intendentes que no le respondían. Obviamente quienes colaboraron con el gobernador y le ayudaron a estar donde está, se encuentran muy enojados y hoy son esos mismos los que le juegan en contra.

Opereta política o globo de ensayo

La semana pasada comenzó a circular por las redes sociales un supuesto “Proyecto” de “alguien”, el cual no se menciona como así tampoco qué partido lo sustenta (si así fuere), con lo cual es una pieza que carece de cualquier tipo de valor periodístico, razón por la cual no vamos a transcribir aquí ni un solo renglón de su texto o hacer referencia a su contenido.

Lo que si es interesante destacar la irresponsabilidad y falta de valentía del sector político (oposición y oficialismo), tanto para dar la cara como para hacerse cargo de lo que produce, si es que este “berretexto” proviene de un sector del oficialismo u oposición y la otra crítica es hacia los medios escritos de la provincia que “se prendieron” de esta especie de libelo que parece hecho con IA y muy poca intención de aportar ideas.

Dicho esto solo nos queda pensar que: o se trata de una “opereta” frágil, ordinaria y especulativa de la oposición política (póngale el nombre que quieran) o es un globo de ensayo disparado por el propio gobierno para sondear la tendencia de opinión sobre los temas que allí se ponen en discusión desde un punto de vista absolutamente especulativo y para nada realista. (Agencia OPI Santa Cruz)