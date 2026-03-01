Las Pastillas del Domingo: ¿Autoconvocados o convocados con autos?, Los 270 del Jairo, Solo, peleado con todos y sin recambio y Opereta política o globo de ensayo

¿Autoconvocados o convocados con autos?
La reunión de las autoridades de Educación con “docentes autoconvocados” es como mínimo raro, a pesar de los problemas existentes en el sector que el gremio (ADOSAC) no alcanza a resolver en negociaciones con el gobierno.
En primer lugar, el gobierno provincial es incapaz de negociar, es solo un ejemplo de autoritarismo igual al que desplegaba Alicia Kirchner cuando imponía condiciones inamovibles en paritarias y finalmente se llegaba al conflicto, con paros interminables.
Alicia les formaba a los docentes (por fuera del sindicato) “grupos de padres y docentes autoconvocados preocupados por la educación” con quienes “negociaba” lo que en realidad era inaplicable en la realidad, porque se trataba de las mismas política educativas que tenía decidido “flexibilizar” la gobernadora en sus propios términos pero como no quería darle “el triunfo” al gremio y evitar que alguien piense que le habían doblado la mano, inventaba estas reuniones informales “con padres o docentes autoconvocados” por fuera de las negociaciones formales que corresponde (paritarias).
Ahora pasa lo mismo, Vidal les “inventó” un grupo de autoconvocados para meter presión y uno de los diarios que replican la noticia expresa; “Durante el encuentro también se generó un espacio de intercambio sobre la realidad educativa. Las autoridades educativas compartieron los lineamientos de gestión y las políticas públicas que se vienen desarrollando, mientras que los docentes expusieron las condiciones en las que desempeñan su tarea cotidiana y su impacto en las trayectorias educativas de los estudiantes”.
Con solo leer este párrafo está clarísimo cuál es la estrategia (gastada y obvia) del gobierno provincial en materia de negociación con el sector docente. La conclusión es que en Santa Cruz las clases seguirán suspendidas y habrá otro año perdido por culpa de un gremio que no sabe negociar y un gobierno que no quiere.
Los 270 del Jairo
En OPI publicamos en dos informes consecutivos, el análisis de la Declaración Jurada que hizo el diputado nacional de La Libertad Avanza, Jairo Guzmán. Un detalle particular y no menor que surge en el mismo, además de la subvaluación escandalosa de los bienes, ya que el sistema permite que se coloque la valuación fiscal de los bienes y no el real, es que en el lugar donde el diputado declara los fondos que posee en efectivo, declara 270 mil dólares, pero no dice dónde lo tiene.
Esos 270 mil dólares que declara Guzmán no están depositados en un banco o en una cuenta, plazo fijo o cualquier lugar donde implique un registro oficial comprobable de la existencia de ese dinero. Además de ser una suma inexplicable (y merecería una investigación), porque corresponde al 45% de los bienes declarados, ese monto podría no ser verdad, pues así como se presenta la manifestación de dinero en efectivo, suena a que lo tiene en la casa “bajo el colchón”. Pero podría ser que no lo tuviera en realidad.
No pensamos que sea un error o algo ingenuo. En realidad puede corresponder a una maniobra adrede del declarante ya que en próxima manifestación patrimonial, cuando deba justifica la compra de inmuebles y/o vehículos o tierras, puede aducir que el dinero para esa inversión “lo sacó de allí, de los 270 mil dólares”, pero en la práctica ese dinero no está registrado oficialmente en ningún lado, por lo tanto su existencia es dudosa y podría oficiar de “coartada futura”.
De esta manera se le facilita al señor Guzmán que pueda justificar cualquier ampliación de su patrimonio en el futuro, enmascarando y/o disimulando lo fundamental: de dónde proviene el dinero que usa para la inversión. La respuesta del legislador sería “Ahí está declarado cuando ingresé a la Cámara”. Si, pero al no estar en un cuenta numerada en una institución bancaria, cualquiera tiene el derecho a dudar de que sea cierto.
Solo, peleado con todos y sin recambio
El Gobernador Claudio Vidal prácticamente está peleado con todo su entorno, especialmente con aquellos que lo ayudaron a llegar. La única ventaja que le queda es con los intendentes y algunos diputados por el pueblo, dado que los municipios dependen del gobierno central para pagar sueldos y aguinaldos, por lo tanto, Vidal, como hicieron los K, somete a los jefes comunales a “negociaciones” que funcionan bajo la presión (extorsión) directa del envío de fondos además de que las licitaciones en cada localidad las ejecuta el mismo Vidal y no los intendentes.
El otro problema que acarrea Vidal es que en la capital provincial al gobernador ya no le queda nadie, porque Fabián Leguizamón está absolutamente relegado y solo cuenta con Pedro Luxen, a quien debió rescatar de la Cámara donde lo había puesto para manejar la tropa. Todos los demás, incluyendo Jaime Álvarez, no le acercan ni un voto, de hecho, perdió las elecciones teniendo a su favor todos los medios públicos, una estructura comunicacional privada que contrató hace poco y toda la plata necesaria para mover la campaña electoral.
En Caleta Olivia se peleó con todo el mundo, entre ello con Pablo Carrizo (SER) el intendente de esa ciudad, Facundo Prades (UCR) otro de sus colaboradores de la primera hora, tiene en contra a medio sindicato petrolero y solo le quedan los votos que le puedan traccionar sus secretarios privados Zabala y González. Como consecuencia de estos desacuerdos y la falta de sostenimiento de su gestión, críticas a la situación de desocupación petrolera e inclusive por las operaciones en su contra que hacen algunos en los medios y las redes sociales, Vidal ha caído más del 60% de imagen positiva en zona norte.
De aquellos que lo acompañaron a la gobernación le quedan pocos; ha discutido con todos y a Carrizo le aplica la misma receta de extorsión que aplicaba Alicia con aquellos intendentes que no le respondían. Obviamente quienes colaboraron con el gobernador y le ayudaron a estar donde está, se encuentran muy enojados y hoy son esos mismos los que le juegan en contra.
Opereta política o globo de ensayo
La semana pasada comenzó a circular por las redes sociales un supuesto “Proyecto” de “alguien”, el cual no se menciona como así tampoco qué partido lo sustenta (si así fuere), con lo cual es una pieza que carece de cualquier tipo de valor periodístico, razón por la cual no vamos a transcribir aquí ni un solo renglón de su texto o hacer referencia a su contenido.
Lo que si es interesante destacar la irresponsabilidad y falta de valentía del sector político (oposición y oficialismo), tanto para dar la cara como para hacerse cargo de lo que produce, si es que este “berretexto” proviene de un sector del oficialismo u oposición y la otra crítica es hacia los medios escritos de la provincia que “se prendieron” de esta especie de libelo que parece hecho con IA y muy poca intención de aportar ideas.
Dicho esto solo nos queda pensar que: o se trata de una “opereta” frágil, ordinaria y especulativa de la oposición política (póngale el nombre que quieran) o es un globo de ensayo disparado por el propio gobierno para sondear la tendencia de opinión sobre los temas que allí se ponen en discusión desde un punto de vista absolutamente especulativo y para nada realista. (Agencia OPI Santa Cruz)
Excelente OPI excelente
JAIRO EL PREVISOR JAJAJA EL TIPO DECLARO 270 LUCAS VERDES PARA TENER MARGEN JAJAJA QUE DELINCUENTE SON POR DIOS!!!! Y LOS VOTAN!!! Y SON LOS MISMO QUE SE QUEJAN. DE LOS K???????????????????????? AAAA BUE CERRAME LA OCHO
todo lo que hace este gobierno como lo hace guz,man es calcado son todos impresentables como dicen por ahi
Los suarez son fieles de vidal, claro si son ñoquis
Vidal siempre estuvo solo. El confió demasiado en su entorno. Y no vió venir el juego camaleónico que tejieron internamente quienes querían terminar con su imagen positiva. Su mayor error fue no saber negociar. Confiar siempre en su intuición. Así lo fueron desgastando. Cuando el salía a pintar escuelas, porque lo sentía así, los de Encuentro Ciudadano lo miraban de reojo. Este morocho que se cree? Nosotros somos todos profesionales. Pincel yo? Después le voltearon su mano izquierda. Su amor del petróleo. Su ministra de alta imagen. La destrozaron. Ell dió lugar con su inconducta y ambición desmedida. El jefe de gabinete ávido de ser Diputado Nación la limo. Y en su telaraña de engaños propuso en reemplazo de una figura importante a un impresentable holograma. La ubicaron como ministra de desarrollo a una mujer sin conocimientos fácil de manejar de perfil bajo. Profundamente Kirchnerista y así actuó. Nadie habla bien de desarrollo.
Dónde no podría Haber fracasado y lo hizo es en educación. Un área vital. Tres cambio de ministro. Puso a una ex vicepresidente y ultra K.
Inepta. Soberbia. Incoherente. Un fracaso absoluto en todo momento de la gestión.
En economía ni hablar. Apenas asume Verbes declara aumento cero y lo mata. Hoy quien le cree al gobernador?
Tarea cumplida. Es un gran lamento de los que confiaron.
En el petróleo su sucesor Guenchelen hizo todo lo posible por borrar su imagen
Y hoy al gran sindicalista lo odian todos.
Es difícil remontar.
Sus diputados Están peleados por su ambición personal.
Todos huyen. Quieren volver al ruedo
Los opositores hicieron su trabajo interno.
Rompieron sus cimientos.
Hoy Luxen es su gran esperanza.
Quien le queda totalmente fiel y sin manchas en la gestión? Poquitos además de Luxen . Alvarez, Giorgion otro K, Anabalon que es muy limitado y sin luces propias, de la torre hizo agua en Distraigas, caminitti ultra K y con poca cintura, Molina de primera hora pero agobiado por los K, Averastain golpeado por su idea del presentismo, elorrieta sin peso propio. De paso fugaz y sin resultados.
Desolador el panorama. Le quedan las últimas balas. Ojalá no ls use para suicidarse
Totalmente de acuerdo. En cada ministerio tiene un enemigo. Luccen podrá cambiar esto? Es difícil cuando los tuyos te matan lentamente.
Te queda poco tiempo. Sin sacar a los kirchos de los ministros de tu entorno nada va a cambiar. Todo es un dibujo.
Desarrollo productivo? Cuántos puestos nuevos de trabajo en estos dos años?;
Ganan fortunas y el único esfuerzo es regalar comida. Claro y los que no necesitamos comida? Los servicios por las nubes. Todo para los que no tienen para comer. Que trabajen. O que se vayan. Quien les pidió que vengan? Los que se van a otros países a probar suerte, también reclaman comida?
Se quedaron sin trabajo ? Que hagan otra cosa. Por qué hay que mantenerlos? De pronto aparecen un montón de tipos con carpas, carteles y exigiendo trabajo y comida!!! Y por qué debe darle todo el gobierno!? Cual es la matriz que debemos cambiar? La matriz de la limosna. La matriz de regalar la plata de todos. Tienen mínimo tres hijos. No tienen estudios. No tienen trabajo. No tienen obra social. Y todo pagamos nosotros. Por qué??? Que cuernos hacen por los sue no somos indigentes? Este es el gobierno del madres a la lucha? O del bicentenario? Y el resto? De que desarrollo hablan ? De los alimentos? Encima vencidos y vendidos. Sáquese la venda. Antes de reclamar mire que es lo que hacen. Y verá que siguen jugando con el hambre. Peronismo puro
Bien OPI por no darle bola a esa huevada que estan haciendo correr para ver que piensa la gente. Es una verguenza (o estan muy pagos) los que se dicen medios y replicaron un “documento” sin forma que salio en la redes sociales. Asco