Nahuel Gallo regresa al país tras 450 días detenido

Las autoridades de Venezuela liberaron al gendarme Nahuel Gallo este domingo tras una detención que se extendió por 450 días. La Asociación del Fútbol Argentino anunció el éxito de la gestión realizada junto a la Federación Venezolana de Fútbol (FVF).

Jorge Giménez Ochoa, titular de la FVF, actuó como mediador directo ante la administración de Delcy Rodríguez. De acuerdo a los datos analizados, el operativo permitió que el gendarme abordara un vuelo con destino a la Argentina de forma inmediata.

La detención original ocurrió en 2024 en un punto limítrofe entre Colombia y Venezuela. Nahuel Gallo intentaba cruzar la frontera para ver a su esposa y a su hijo cuando fue interceptado por las fuerzas de seguridad locales.

El efectivo argentino permaneció alojado en la unidad penitenciaria El Rodeo 1, situada en Caracas. Inicialmente, el paradero del gendarme fue un misterio, lo que generó un estado de alerta constante entre sus familiares y allegados.

La gestión de Claudio “Chiqui” Tapia ante la Presidenta encargada de Venezuela destrabó el conflicto legal y humanitario. El cierre del caso se produjo mediante un agradecimiento formal de la AFA por la disposición mostrada por las autoridades venezolanas. (Agencia OPI Santa Cruz)