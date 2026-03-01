Paro nacional docente afecta el inicio de clases en 14 provincias

- Publicidad -

Un total de 14 provincias argentinas no iniciarán el ciclo lectivo debido a una huelga nacional. La CTERA convocó a la medida en rechazo a la Ley de Modernización Laboral recientemente sancionada por el Congreso de la Nación.

La protesta cuenta con el aval de los sindicatos SADOP, AMET, UDA y CEA, quienes denuncian que la reforma laboral promueve la pérdida de empleo. Las áreas afectadas incluyen la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Santa Cruz, Córdoba y la provincia de Buenos Aires, entre otras.

En Tucumán, la ATEP finalmente desistió de la medida de fuerza tras recibir una orden de conciliación obligatoria. El gremio tucumano mantiene sus críticas por la falta de convocatoria a la Paritaria Nacional Docente y el recorte de los fondos del FONID.

- Publicidad -

De acuerdo a los datos analizados, se espera que el dictado de clases comience a normalizarse a partir del martes 3 de marzo. Los interesados pueden verificar el cronograma detallado de cada jurisdicción en los sitios oficiales de sus respectivos ministerios provinciales. (Agencia OPI Santa Cruz)