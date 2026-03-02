Fuerte caída en la liquidación de divisas agropecuarias

- Publicidad -

Las arcas del Estado sintieron el impacto de un mes anómalo y altamente politizado. El sector agroexportador inyectó apenas US$1.289 millones, un desplome que recortó el margen de maniobra del Banco Central para engrosar sus reservas con ingresos genuinos provenientes del comercio exterior.

Los números fríos exponen la magnitud del retroceso técnico :

* La caída interanual alcanzó el 41%.

* La contracción respecto al mes de enero fue del 30%.

* El acumulado del primer bimestre cerró en US$3.140 millones, marcando una retracción del 26% frente al mismo período de 2025.



El informe oficial difundido por la Cámara de la Industria Aceitera de la República Argentina y el Centro de Exportadores de Cereales adjudica el saldo rojo a una combinación operativa y política. El calendario dejó únicamente 15 días hábiles operativos, pero el freno principal provino de los paros dictaminados por el sindicato aceitero en rechazo a la sanción de la Ley de Modernización Laboral.

Pese a la parálisis en los puertos, la autoridad monetaria logró sostener su posición compradora por una vía paralela.

El saldo a favor no se explicó por la venta de granos. El organismo adquirió US$1.555 millones provenientes de obligaciones negociables en dólares emitidas por empresas privadas y provincias.

La recomposición de reservas durante el último mes expone una sustitución temporal de los flujos de capital. Ante el faltante de los dólares que produce la exportación primaria, el Estado maquilló sus números mensuales absorbiendo las divisas que ingresaron mediante el endeudamiento corporativo y jurisdiccional. (Agencia OPI Santa Cruz)