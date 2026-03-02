Ministerio Público Fiscal advierte sobre difusión de investigaciones en casos contra la integridad sexual

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El Ministerio Público Fiscal de Chubut informó mediante un comunicado sugerencias para tratar aquellos procesos judiciales y la necesidad de hacer cumplir el Código Procesal Penal que “impide brindar detalles e identidades de las personas involucradas cuando se investigan delitos relacionados con la integridad sexual de las personas”.

En ese sentido, expresaron que, en Chubut el Código Procesal Penal obliga a “tener reserva de la información en todos los delitos en los que se encuentran involucrados menores de edad, sean víctimas o imputados”.

“Si además los hechos investigados afecten el pudor, la intimidad o la integridad física de las personas que intervienen, el Ministerio Público Fiscal no podrá brindar información abierta a la población ni a los medios de información a través de los periodistas” detallaron.

Asimismo, señalaron que en aquellos casos de “resonancia pública, la información al respecto solo se brindará a través de la información oficial producida por el Área de Comunicación Institucional del Ministerio Público Fiscal del Chubut”.

El Ministerio Público Fiscal de Chubut hizo las aclaraciones dado que “existe preocupación por la circulación de datos inexactos o no, a través de las redes sociales, con desconocimiento además del origen de las mismas. La difusión de información errónea genera una alarma social innecesaria y entorpece el normal desarrollo de las pesquisas”.

En tanto, apuntan que cuando se trate de víctimas menores de edad o de casos de delitos de abuso sexual “existen estrictos protocolos de reserva. La divulgación de detalles —correctos o incorrectos— vulnera el derecho a la intimidad y la protección integral de los involucrados”. (Agencia OPI Chubut)