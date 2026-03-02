Vidal designó a Pedro Luxen en la Jefatura de Gabinete

El gobernador oficializó este domingo la designación de Pedro Hernán Luxen en la Jefatura de Gabinete. El nombramiento se formalizó en la Honorable Cámara de Diputados durante la apertura del 53° Período Legislativo frente a autoridades, legisladores y representantes comunitarios.
Luxen asume su cargo como ministro secretario hoy, 1 de marzo de 2026. El nuevo funcionario definió el rumbo inmediato de su gestión. La primera medida será convocar a todos los intendentes para armar una agenda conjunta y evaluar la situación de cada municipio.
“Los Municipios y los Concejos Deliberantes son los primeros mostradores“, afirmó Luxen. La solución exige trabajar junto a los jefes comunales de la provincia pensando en la gente.
El ministro abordó el escenario económico de los trabajadores estatales. Desmintió de forma categórica las versiones sobre una supuesta falta de aumentos para este año. “Eso es falso. Vamos a discutir salarios en 2026“, aseguró. El Gobierno convocará a paritarias para habilitar el debate salarial.
En el plano educativo, Luxen confirmó un acercamiento con la Asociación Docentes de Santa Cruz (ADOSAC). El Ejecutivo y el gremio firmaron actas de trabajo. Las clases comenzarán el martes sin medidas de fuerza a nivel provincial. La mesa de trabajo con el sector docente permanece abierta.
El funcionario garantizó el ciclo lectivo e instó a agilizar los mecanismos administrativos para cubrir los cargos. “Hay que hacer los concursos rápidos, para que los docentes tomen los cargos, para que cuando lleguen los chicos se encuentren con los docentes“, explicó. (Agencia OPI Santa Cruz)
Querido OPI no he leido nada en tu medio en relación a la ausencia del Sr. Vicegobernador en la primera sesión del año, quien por mandato constitucional, es quien debe iniciarla.. Que pasó….? Pq ese silencio mediatico? o Falta de curiosidad periodística….? Saludos y no se ofenda,m porque tiene ese hábito parece ….
Alicia. lamento tu “recortada memoria”. Te recomiendo leer LAO o Tiempo, que ellos si hablan “siempre” de lo que a vos te interesa. Por lo pronto, no hay otro medio en la provincia que haya ahblado y publicado, tanto del vicegobernador, como del gobernador, de luxen,. los diputados, los senadores de un lado y otro como nosotros. Además, decir que el vicegobernador no estuvo no es ninguna novedad, es lo obvio, el tema está en decir por qué no estuvo y eso nadie lo dice porque temen perder el sobre. La chicana es muy berreta: te contraddice la realidad. Saludos
JA JA JA JA JA JA JA JA,,,, Me hiciste reir. Saludos…!!!
Luccen puede ser la solución. Todo está mal. El puede armar un gran equipo.
