ATE intimó a Adorni a que pague el presentismo a toda la Administración Pública Nacional y se espera una contra respuesta negativa

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – ATE a nivel nacional envió una Carta Documento al Jefe de Gabinete de Ministros Manuel Adorni “a fin de intimarlo a que arbitre todos los medios necesarios para garantizar el pago del premio estímulo a la asistencia (Presentismo) a todos los trabajadores y trabajadoras de todos los organismos y jurisdicciones de la Administración Pública Nacional alcanzados por el CCT 214/06 con la liquidación de haberes del mes de febrero del corriente año” señala el documento en su resumen inicial.

Luego de analizar el contexto, ATE le indica a Adorni “…exigimos que se abone el premio estímulo a la asistencia en tiempo y forma, se garanticen el pago de los viáticos y de los reintegros por guardería (entre otros ítems convencionales vigentes) y se convoque a la Comisión Negociadora General del CCT 214/06 con carácter de urgente, bajo apercibimiento de realizar las medidas gremiales, administrativas y judiciales que estimemos corresponder” finaliza diciendo la CD enviada al gobierno por el Consejo Directivo Nacional de ATE firmado por Rodolfo Aguiar.

El sindicato acusa formalmene al gobierno de llevar adelante una práctica desleal y mala fe negocia de negociación por no pagar el presentismo y negarse a actualizar los salarios durante enero y febrero de 2026, a pesar de estar en un “cuarto intermedio” y de aplicar política de empobrecimiento denunciando explícitamente una pérdida del 45.3% del poder adquisitivo del salario de los trabajadores estatales.

- Publicidad -

El documento finaliza con una advertencia clara: si no se cumplen estas exigencias, ATE tomará las medidas gremiales (paros, movilizaciones),administrativas y judiciales “que consideren necesaria”.

Analizar las motivaciones detrás de una intimación gremial de esta magnitud requiere entender que, en el ámbito sindical argentino (y especialmente en el sector público), la línea entre el reclamo genuino y la confrontación política es prácticamente inexistente: ambas herramientas se utilizan en simultáneo.

¿Y ahora?

Basándonos en el texto de la carta documento y en la dinámica habitual de las relaciones laborales con el Estado, podemos ensayar un pequeño análisis de la circunstancias y el contexto donde se da tanto el reclamo de ATE como de la posición del gobierno a través de Adorni, alguien que tiene una posición inflexible cuando se trata de un reclamo gremial.

Desde el punto de vista estrictamente gremial, ATE aborda indicadores de que el reclamo tiene una base material real y urgente porque hace a la pérdida del poder adquisitivo, denuncia una caída del 45.3% en los salarios solo entre enero y febrero de 2026 y una licuación salarial evidente.

El gremio no solo pide un aumento general, sino que exige el pago de conceptos muy sensibles para el día a día del trabajador: el presentismo (que suele ser una parte clave del salario de bolsillo), viáticos y los reintegros por guardería y previendo que no habrá respuesta inmediata antes de ir directamente al paro, ATE utiliza un instrumento legal (la Carta Documento) fundamentado en leyes laborales específicas (Ley 24.185 de ultraactividad). Esto demuestra una intención de forzar el cumplimiento de la norma y agotar instancias formales.

Enfrentados políticamente

El Estado no es un empleador cualquiera: es el gobierno, por lo tanto, todo reclamo salarial es eminentemente político y ATE es un gremio ideológicamente confrontado con Milei y el uso de términos discursivos en el texto, así lo deja entrver.

ATE intimó a Adorni a que pague el presentismo a toda la Administración Pública Nacional y se espera una contra respuesta negativa

El uso de frases como “política de miseria y empobrecimiento” trasciende el mero lenguaje legal laboral. Es una calificación política directa al modelo económico del gobierno nacional. Cuando acusa al gobierno de “práctica desleal y mala fe negocial”, ATE está construyendo un relato donde el Estado no es solo un empleador sin fondos, sino un actor malintencionado que busca dañar deliberadamente a los trabajadores estatales y sin duda pretende intimar directamente al Jefe de Gabinete de Ministros (Manuel Adorni) lo cual eleva el perfil del conflicto, por cuanto busca centralizar la pelea en las máximas figuras del Poder Ejecutivo, garantizando así mayor impacto mediático y político.

Por lo tanto inferimos queel documento es una pieza de táctica sindical clásica: utiliza una urgencia material real e indiscutible (la brutal pérdida de poder adquisitivo y el no pago de beneficios adquiridos) como combustible para plantear una confrontación política abierta contra la política económica del gobierno. Para ATE, la confrontación no es el objetivo final, sino el método necesario para obligar al gobierno (que perciben como reacio a negociar) a sentarse en la mesa de paritarias y liberar fondos. De ahí a que Adorni ceda, es casi imposible y tal vez (es casi seguro) ATE haga esta movida, precisamente, solo para provocar una reacción esperada y luego basar en ese rechazo, el fracaso de la negociación cargándole el mensaje negativo al gobierno, al situarlo como quien se niega a dialogar y mucho menos, a favorecer con decisiones políticas, al pueblo que lo votó. (Agencia OPI Santa Cruz)