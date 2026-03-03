El Gobierno demora pliegos por la interna en Justicia

- Publicidad -

El Gobierno posterga la designación de magistrados para la Corte Suprema ante urgencias políticas mayores. El presidente Javier Milei frenó las definiciones institucionales para priorizar el inminente recambio en el Ministerio de Justicia. El actual ministro Mariano Cúneo Libarona abandonará su cargo durante el tercer mes del año.

La secretaria general de la Presidencia Karina Milei y el asesor presidencial Santiago Caputo monopolizan la elección del sucesor. Los funcionarios buscan un perfil que garantice absoluta imparcialidad entre ambos referentes del esquema oficialista en Balcarce 50. El acuerdo definitivo llegará en estos días y solo requerirá el aval final del jefe de Estado.

Y es que el titular de la cartera anticipó a principios de 2026 su decisión indeclinable de alejarse de la gestión formal. El famoso abogado de los ’90 había manifestado en octubre del año pasado su intención de asesorar a la administración pública desde afuera. La falta de un reemplazo adecuado prolongó su estadía en el despacho principal hasta el presente.

- Publicidad -

El apoderado de La Libertad Avanza, Santiago Viola figura en la danza de nombres junto a otros dirigentes de peso. Las cámaras captaron al letrado junto a Eduardo “Lule” Menem durante el día de apertura de sesiones. El dirigente mantiene un estricto perfil bajo mientras asesora a la hermana del mandatario ante cada demanda judicial.

El dato clave abarca también al ex intendente de Mar del Plata Guillermo Montenegro y a otros referentes del mundo jurídico. El fiscal general de la Ciudad y titular de la Asociación Internacional de Fiscales Juan Bautista Mahiques conforma la lista inicial de aspirantes. Sin embargo las fuentes libertarias indicaron que ninguno de ellos asumirá el puesto.

El oficialismo evalúa además al viceministro de Justicia Sebastián Amerio para ascender al máximo sillón ministerial. El funcionario ostenta sólidos vínculos judiciales y mantiene línea directa con el principal estratega gubernamental. Los pasillos oficiales ubican también al ex subsecretario legal del ministerio de Economía Alejandro Speroni como un posible tapado impulsado desde la provincia de Buenos Aires.

Lo cierto es que esta parálisis administrativa congela el envío de 200 pliegos para ocupar juzgados federales vacantes en todo el territorio. La inacción oficial retrasa también la integración plena del máximo tribunal que hoy funciona con apenas 3 miembros. El presidente del Colegio Público de Abogados Ricardo Gil Lavedra presentó en enero un pedido de pronto despacho ante el Ejecutivo para cubrir el 35% de cargos vacantes del Poder Judicial. (Agencia OPI Santa Cruz)