Santa Cruz promociona su oferta turística en la feria ITB de Berlín

La provincia de Santa Cruz integra la delegación argentina que participa de la Feria Internacional de Turismo ITB Berlín 2026, que se desarrolla actualmente en Alemania. El objetivo de la comitiva provincial es consolidar la presencia en el mercado europeo y generar acuerdos comerciales con operadores turísticos internacionales durante las tres jornadas del evento.

La representación santacruceña está encabezada por la ministra de la Producción, Comercio e Industria, Nadia Ricci, y el secretario de Estado de Turismo, Diego Gamboa. Los funcionarios buscan concretar reuniones de negocios y actualizar herramientas de comercialización ante los principales mercados emisores de Europa y Asia, posicionando a la región como un destino clave para inversiones y desarrollo económico.

En relación al impacto comercial de la participación, la ministra Ricci afirmó que “la presencia de Santa Cruz es una decisión política que apunta a abrir nuevos mercados y consolidar relaciones comerciales que generen oportunidades concretas“. Además, agregó que “el turismo es una actividad fundamental en la diversificación productiva y debemos estar donde se toman las decisiones del sector“.

Por su parte, Gamboa destacó la importancia del evento para el sector privado al definirlo como una plataforma estratégica. “ITB es una vidriera global que nos permite trabajar directamente con operadores mayoristas y agencias especializadas, reforzar contactos existentes y generar nuevas alianzas estratégicas para atraer turismo europeo a la provincia“, concluyó el funcionario provincial respecto al plan de internacionalización del destino. (Agencia OPI Santa Cruz)