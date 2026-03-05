Denuncian que Distrigas SA aprobó la licitación de una empresa rionegrina que cotizó 500 millones por encima de lo ofertado por otras empresas de transporte de GLP

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – Se conoció la existencia de una denuncia ante el Tribunal de Cuentas de Santa Cruz que involucra a la empresa estatal Distrigas S.A. y a la firma Trans Eccleston (junto con otras empresas del sector), debido a presuntas irregularidades de la empresa de gas de la provincia, en una licitación millonaria para el transporte de Gas Licuado de Petróleo (GLP).

La empresa Trans Eccleston cuestionó el proceso de licitación para el servicio de transporte de GLP, alegando que Distrigas pretendía adjudicar el contrato a la oferta más costosa, ignorando propuestas significativamente más bajas. Asimismo reportó que la oferta preadjudicada supera en aproximadamente $500 millones a la oferta mínima presentada en el proceso donde participaron empresas como Trans Eccleston, Transporte J.C. Morrison y P. Tortoriello y Cía S.A.

Además del precio, la denuncia señala que la empresa P Tororiello y Cua que resultó favorecida presentaría “inconsistencias graves” en su planilla de cotización. También se cuestionó que dicha firma no contaría con la infraestructura necesaria (camiones, empleados o base operativa) dentro de la provincia de Santa Cruz para cumplir con el servicio de manera eficiente.

La presentación efectuada ante el Tribunal de Cuentas, busca que el organismo de control investigue el proceso licitatorio para evitar un perjuicio económico al Estado provincial, dado que Distrigas es una subdistribuidora dependiente del gobierno de Santa Cruz (aunque regulada por ENARGAS).

Esta situación se enmarca en un contexto de fuertes críticas y auditorías sobre el funcionamiento del Tribunal de Cuentas y la transparencia en las empresas públicas de la provincia durante los últimos meses.

¿El Tribunal de Cuentas hará algo?

La viabilidad de que el TC actúe contra Distrigas sería posible en términos de investigación, pero hay dudas sobre cómo actuará antes de anular una licitación de servicios esenciales (gas). El avance real se verá reflejado cuando el TC emita una resolución de “Observación Legal” al contrato, lo que congelaría los pagos a la empresa adjudicada hasta que se aclare la diferencia de costos.

La denuncia presentada por Trans Eccleston ha obligado al Tribunal de Cuentas a abrir un expediente de revisión sobre la Licitación Pública para el transporte de GLP. Entre los pasos técnicos el organismo auditor ha solicitado a la presidencia de Distrigas S.A el envío de los pliegos, las actas de apertura y el dictamen de la comisión evaluadora. La clave de la intervención del TC no es solo la impugnación comercial, sino la determinación de si existe un sobrecosto injustificado de 500 millones de pesos.

Si el TC comprueba que se descartó la oferta más económica sin un sustento técnico sólido, la viabilidad de una sanción aumenta drásticamente; de allí a que la misma se aplique en Santa Cruz, donde la impunidad del Estado está garantizada, es una cuestión que hace dudar sobre la conclusión de este tema.

Para que el Tribunal de Cuentas proceda con una acción concreta (como un cargo de responsabilidad o la anulación del proceso), deben cumplirse ciertos criterios legales como el incumplimiento de la ley de Contabilidad, la denuncia de Trans Eccleston sostiene que la empresa favorecida no cuenta con base operativa en la provincia, lo cual contravendría disposiciones locales de prioridad de contratación.

Al ser Distrigas una Sociedad Anónima con participación estatal mayoritaria, sus directores responden con su patrimonio ante el Tribunal si se demuestra una administración negligente de los fondos públicos y actualmente, el área de “Auditores de Empresas del Estado” del TC es la que debe emitir el dictamen técnico. Si este dictamen es negativo para Distrigas, el Tribunal puede emitir un Acuerdo (sentencia administrativa) que frene el pago o sancione a los firmantes, como dijimos previamente.

En la Licitación Pública para el transporte de GLP, actuaron las siguientes ofertas:

Roligas S.A. (Mar del Plata): $ 6.225.727.738,00. Transporte J.C. Morrison (Río Gallegos): $ 6.239.433.123,00. P. Tortoriello y Cía S.A. (Cipolletti): $ 6.790.152.597,52.

La empresa Tortoriello resultó ser la oferta más cara, con una diferencia de aproximadamente 564 millones de pesos respecto a la menor oferta y contrariamente a lo esperado: ganó la licitación. (Agencia OPI Santa Cruz)