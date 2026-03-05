El dólar mayorista trepa a $1.409 impulsado por la tensión global

Impulsado por la aversión al riesgo de los inversores ante el conflicto en Medio Oriente, el dólar mayorista consolida su escalada este jueves y perfora el techo de los $1.400. Los mercados globales reaccionan con tensión, fortaleciendo la divisa estadounidense frente a otras monedas y trasladando esa presión directamente a la plaza cambiaria nacional.
La dinámica de la jornada marca un incremento de $8,50 en el segmento mayorista, posicionando la cotización en $1.409 para la venta. Este movimiento arrastra al segmento minorista del Banco Nación, que registra un alza del 0,7% para ubicarse en $1.430.
Mientras el tipo de cambio oficial avanza, las variantes alternativas exhiben comportamientos dispares. El tablero financiero se configura de la siguiente manera:
- El dólar blue anota una baja y se negocia a $1.385 para la compra y $1.405 para la venta.
- El dólar contado con liquidación (CCL) mantiene estabilidad y cotiza a $1473,86.
- El dólar MEP registra una leve suba del 0,2% hasta alcanzar los $1431,16.
- El dólar tarjeta, gravado con el recargo del 30% deducible del Impuesto a las Ganancias, se dispara hasta los $1.859.
- El dólar cripto permanece prácticamente inalterable en $1464,34.
Más allá de las fluctuaciones de esta rueda, los datos del Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) muestran correcciones a la baja para los meses venideros. Las proyecciones fijaron un tipo de cambio promedio de $1.475 para febrero de 2026, previendo una depreciación acotada que llevaría la divisa a $1.526 en abril y $1.604 hacia el mes de julio. (Agencia OPI Santa Cruz)