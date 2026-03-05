El paro petrolero en Santa Cruz y la estrategia de pinza para doblegar a los actores económicos o “inversores” y al gobierno nacional, fundamentalmente

- Publicidad -

(Por: Rubén Lasagno) – El paro petrolero que aplicó el Sindicato de Petroleros Privados de Santa Cruz y sobre el cual el Ministerio de Trabajo de la provincia aplicó la conciliación obligatoria, no es lo que parece y hay que analizarlo desde un punto de vista estrictamente político.

Que un sindicato paralice la producción y con ello golpee la recaudación por regalías del propio gobierno provincial del que es aliado, parece un “tiro en el pie“, pero en el ecosistema de poder de Santa Cruz, responde a una estrategia política y de negociación muy calculada.

Para desentrañar esta dinámica entre el gobernador Claudio Vidal y el secretario general Rafael Güenchenen, hay que interpretar el paro no como una ruptura entre ellos, sino como un “juego de pinzas” dirigido hacia afuera.

Se basa en la vieja y conocida estrategia del policía malo y el bueno, ambos operan en tándem frente a dos adversarios comunes: el directorio de YPF y por extensión, el Gobierno Nacional y esto en el gobierno de Milei se analiza como un apriete indirecto que deja a salvo la relación institucional, cargando el problema al sindicato, quien naturalmente es el estamento “autorizado” a aplicar una medida extorsiva de este tipo.

Vidal, como gobernador, debe mantener los canales de diálogo institucionales abiertos con la Casa Rosada y la cúpula de YPF, exigiendo la aceleración del traspaso de áreas y el pago de pasivos ambientales sin romper esa relación. Güenchenen y el sindicato aplican la presión territorial que el gobernador no puede ejercer formalmente. El paro es la herramienta para demostrar “poder de fuego” y forzar a YPF a sentarse a negociar bajo presión. El mensaje a Buenos Aires es claro: el gobierno provincial garantiza la institucionalidad, pero si YPF no cumple es una tarea dificl y el metamensaje que llega al máximo poder político nacional es que la provincia tiene la capacidad de paralizar la cuenca entera.

Por este motivo, Güenchenen paraliza la producción, interviene el Ministerio provincial, dicta la conciliación, el sindicato acata inmediatamente y a partir de allí se abre otra instancia, logrando que tanto YPF como las autoridades nacionales rectifiquen el rumbo.

Tranquilo, yo te cubro

La dilatación del “Proyecto Andes” y la inactividad en los yacimientos, generan un caldo de cultivo peligroso en Caleta Olivia, Las Heras y Pico Truncado. Si el sindicato se mantuviera pasivo por ser aliado del gobierno provincial, el malestar de los trabajadores “en stand-by” (cobrando menos, sin horas extras, con miedo al despido) terminaría desbordando a la conducción sindical cosa que ya está sucediendo en algunos lugares de zona norte.

Un desborde de las bases petroleras rápidamente se transformaría en un estallido social y piquetes contra el propio gobierno de Vidal, que afectaría aún más profundamente la economía, hecho cuyo caldo de cultivo parece ser Las Heras con los desocupados del petróleo aliados con los de la construcción y/o municipales. Al liderar el paro, Güenchenen canaliza la furia hacia YPF, manteniendo el control de la calle y protegiendo políticamente al gobernador de un conflicto interno.

Claudio Vidal saluda a el secretario general del Sindicato de Petroleros Privados de Santa Cruz, Rafael Güenchenen –

De esta manera si bien es cierto que cada día de paro significa una pérdida millonaria en regalías para las arcas de Santa Cruz, el gobierno provincial lo asume como un costo táctico necesario. Lo que se está discutiendo no es una paritaria mensual, sino las condiciones estructurales de la Cuenca del Golfo San Jorge para los próximos 20 años.

En este marco la provincia prefiere perder unos días de regalías hoy, si con esa presión logra que las nuevas operadoras (como Pecom) asuman el compromiso por escrito de absorber al 100% del personal, mantener los contratos con las pymes locales y que YPF pague (o compense) los millonarios pasivos ambientales antes de irse.

Y a su vez el paro preventivo también es un mensaje para las empresas que están llegando a reemplazar a YPF. El sindicato (y el gobierno provincial detrás) establece un piso de condiciones: la retirada de la petrolera estatal no será una excusa para la flexibilización laboral o el recorte de tarifas a las empresas de servicios santacruceñas.

En resumen, la huelga es una demostración de fuerza coordinada. Vidal utiliza el peso de “su” sindicato para ganar apalancamiento en la mesa de negociación nacional, sabiendo que la única forma de garantizar la viabilidad política de su gestión a largo plazo es asegurar que la transición de áreas petroleras no deje un tendal de desocupados en la zona norte como está ocurriendo desde que se tomó la decisión de alentar la salida de YPF, inclusive con amenazas del propio sindicato para que liberara esas áreas cuyo abandono real ha traído una enorme desocupación en zona norte y una crisis social que impactará en las próximas elecciones del 2027. (Agencia OPI Santa Cruz)