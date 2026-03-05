Javier Milei toma juramento a Mahiques como nuevo ministro

- Publicidad -

La cúpula de Justicia tiene nuevos dueños desde este jueves. Juan Bautista Mahiques prestó juramento ante Javier Milei como nuevo ministro de Justicia de la Nación y sucesor directo de Mariano Cúneo Libarona.

La administración libertaria organizó un acto veloz en el Salón Blanco de la Casa Rosada. El ex fiscal general de la Ciudad de Buenos Aires asume el control total del edificio gubernamental.

La purga interna barrió también con las segundas líneas directivas. Santiago Viola ingresa al gabinete para ocupar el despacho de Sebastián Amerio bajo las órdenes directas de Juan Bautista Mahiques.

La noticia sorprendió ayer en pleno aire a Sebastián Amerio pese a su vínculo directo con el asesor presidencial Santiago Caputo.

El presidente gestó las decisiones ayer por la mañana en su despacho oficial. El mandatario aceptó la dimisión de Mariano Cúneo Libarona tras meses de tensiones y amenazas de renuncia.

Un posteo en X oficializó las primeras directivas del entrante funcionario judicial. El mensaje prometió seguridad real e instituciones sujetas al Estado de Derecho para recuperar la confianza pública.

La confirmación del respaldo político llegó en el segundo párrafo de la publicación. El flamante ministro agradeció expresamente la conducción de Karina Milei en su rol de secretaria general de la Presidencia.

El texto oficial también reconoció la labor inicial del equipo saliente. Mariano Cúneo Libarona ratificó el tono afectuoso de la transición institucional y agradeció la confianza del jefe de Estado.

El abogado penalista justificó su salida al considerar cumplidos sus objetivos de modernización. Su gestión implementó el Sistema Procesal Penal Federal acusatorio en gran parte de la Argentina.

El mapa de aplicación incluye jurisdicciones enteras y distritos clave. Los juzgados de Santa Fe, Cuyo, la Patagonia, Mar del Plata, Bahía Blanca, La Pampa, Chaco y Corrientes operan con el nuevo mecanismo judicial.

El Congreso tiene ahora en sus manos un paquete de leyes de alto calibre. Los legisladores debaten la ley de juicio en ausencia para destrabar la causa AMIA y el nuevo régimen penal juvenil.

La lista de expedientes suma modificaciones estructurales para el fuero procesal. El plan oficial incorpora iniciativas de juicio por jurados junto con reformas al habeas corpus y normas de oralidad civil y comercial.

Los especialistas técnicos del ministerio finalizaron la redacción del nuevo proyecto integral de Código Penal. El texto final busca reemplazar la normativa vigente con herramientas legales actualizadas contra el delito.

El escenario exterior anotó un punto clave en París a mediados de septiembre de 2024. El equipo argentino superó el examen del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y bloqueó el ingreso a la temida lista gris de lavado de activos. (Agencia OPI Santa Cruz)