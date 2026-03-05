Kristalina Georgieva anticipa perturbaciones comerciales por la guerra en Medio Oriente

- Publicidad -

La inflación y el crecimiento mundial vuelven a quedar rehenes de la geopolítica. La directora gerente del Fondo Monetario Internacional, Kristalina Georgieva, blanqueó que el organismo evalúa severos contratiempos financieros ante la disputa bélica que involucra a Estados Unidos, Israel e Irán.

Pese a los discursos que proyectaban un año de estabilización, el organismo multilateral admite que la resiliencia económica está a prueba. Una prolongación del conflicto amenaza con alterar los precios mundiales de la energía e imponer nuevas exigencias a los responsables políticos, desnudando la fragilidad de las estimaciones iniciales.

Durante su intervención en la conferencia de Bangkok, la funcionaria reconoció que ya se observan perturbaciones directas en el comercio internacional. La volatilidad domina el tablero y el impacto real escapa, por ahora, a las proyecciones de los despachos oficiales.

La incertidumbre domina las variables financieras mundiales

Mientras los inversores demandan señales claras, las autoridades monetarias internacionales navegan un escenario inestable. El propio ente financiero admitió que es prematuro evaluar el daño económico definitivo en la región, aunque ya registran aumentos repentinos en los costos energéticos y tensión en los mercados financieros.

El organismo se encuentra cuantificando las ramificaciones de esta crisis para volcar los datos en el informe de perspectivas económicas correspondiente al mes de abril.

Hasta que se publique el documento oficial, la única certeza que arroja el tablero internacional es la confirmación de una época definida por los shocks externos. La advertencia es clara y marca que la disputa armada continuará dictando el ritmo de los precios internacionales en los próximos meses. (Agencia OPI Santa Cruz)