La intervención nacional del puerto frena las inversiones privadas en Tierra del Fuego

(Ushuaia – OPI TdF) – La intromisión de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) sobre el puerto local trasciende el mero conflicto jurisdiccional. El gobernador Gustavo Melella denunció que esta medida paraliza obras vitales para la provincia y genera una inestabilidad que termina expulsando al capital privado.

Puertas adentro el panorama pone en riesgo directo la inversión del Grupo Mirgor para construir una nueva terminal de pasajeros. Para el vecino fueguino esto no es un debate abstracto ya que significa perder una obra que reemplazaría la actual postal de turistas esquivando contenedores por infraestructura comercial y empleo local.

Lo cierto es que la adjudicación ya estaba cerrada bajo decreto provincial. Gustavo Melella expuso las graves contradicciones de la administración del presidente Javier Milei. Según el mandatario el Gobierno Nacional bloquea la misma seguridad jurídica que pregona y frena el desarrollo operativo para intentar llevarse los fondos portuarios.

La intervención expone manejos insólitos desde la Casa Rosada. Desde el Ejecutivo fueguino cuestionaron la precariedad de notificar una usurpación de funciones por WhatsApp a las 12 de la noche. Además exigieron a las empresas canalizar pagos hacia una cuenta de la AGP, un organismo que terminaron disolviendo.

El escenario actual deja a la provincia frente a un pésimo antecedente institucional y comercial. Se notificará al inversor privado para que defina si sostiene el proyecto en medio de este caos administrativo. Ahora el futuro del puerto más austral depende de que la Justicia Federal frene este avance sobre los recursos fueguinos. (Agencia OPI Tierra del Fuego)