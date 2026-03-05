Nación reabre paritarias con gremios estatales este viernes

- Publicidad -

La Secretaría de Trabajo retoma este viernes a las 14 la discusión salarial con los gremios estatales. El Gobierno nacional convocó a los representantes de la Administración Pública Nacional en la sede de 25 de Mayo 633.

El Estado nacional reactiva así las mesas técnicas tras la interrupción dictada en diciembre de 2025. Los funcionarios recibirán a las cúpulas de la Unión Personal Civil de la Nación (UPCN) y de la Asociación Trabajadores del Estado (ATE).

Andrés Rodríguez participa en nombre de UPCN y Rodolfo Aguiar lleva las exigencias de ATE a la mesa de negociaciones. Los números separan fuertemente a las autoridades gubernamentales de las demandas de las bases sindicales.

La organización ATE solicita formalmente un aumento del 45 por ciento sobre los salarios vigentes. Los delegados justifican la cifra en la necesidad de recuperar los puntos perdidos durante la gestión de Javier Milei.

Lo cierto es que los trabajadores exigen también un bono compensatorio de 4.000.000 de pesos en un solo pago. El titular de ATE Nacional apunta duramente contra el plan económico oficial y la licuación de los sueldos.

El dirigente Rodolfo Aguiar acusa al Ejecutivo de destruir los ingresos durante los últimos dos años. El sindicalista afirma que el Gobierno empujó a la pobreza a una enorme masa de trabajadores públicos y exige respuestas urgentes en la próxima reunión. (Agencia OPI Santa Cruz)