Policía secuestró armas, droga y 120 millones de pesos en Caleta Olivia

- Publicidad -

La policía de Santa Cruz realizó cinco allanamientos simultáneos en distintos barrios de Caleta Olivia en el marco de una causa por robo y secuestró armas, droga y más de 120 millones de pesos.

El operativo de la fuerza de seguridad desarticuló un presunto almacén con “armas de fuego con numeración limada, una suma millonaria en efectivo, estupefacientes y elementos vinculados a otros delitos graves”.

En los procedimientos se secuestraron siete armas de fuego, entre las que se encontraban pistolas calibres 9 mm, .22 y .380, además de un revólver calibre .32, todas con sus respectivos cargadores.

- Publicidad -

Según la información oficial “la mayoría presentaba la numeración limada, circunstancia que agrava considerablemente la situación procesal. También se incautaron más de 670 municiones de distintos calibres”.

Además, en una de las viviendas se secuestraron 120.570.500 pesos argentinos y 4.000 dólares estadounidenses, “suma considerada de extrema relevancia para la investigación y que podría estar vinculada a actividades ilícitas”.

También se secuestraron drogas como marihuana y cocaína junto a una balanza de precisión y elementos de fraccionamiento.

La policía secuestró también “un motor de motovehículo, una llave de ignición, una ganzúa, prendas de vestir que podrían estar relacionadas con hechos recientes y siete muestras de rastros genéticos que serán sometidas a peritajes”.

Del operativo tuvo conocimiento e intervención Juzgado Instrucción N° Uno de Pico Truncado, a cargo por Subrogancia legal de Marcelo Nievas. (Agencia OPI Santa Cruz)