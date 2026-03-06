Chubut presentó su oferta turística en la feria ITB Berlín 2026

- Publicidad -

(OPI Chubut) – El Gobierno de Chubut presentó su oferta turística en la feria internacional ITB Berlín 2026, desarrollada entre el 3 y el 5 de marzo en Alemania. La participación de la provincia, que integró el stand de Argentina organizado por el Instituto Nacional de Promoción Turística, tuvo como meta captar inversiones y atraer al mercado europeo para fortalecer la actividad económica regional.

La representación provincial estuvo a cargo de la especialista en marketing de destinos Irina Grassmann, quien concretó medio centenar de encuentros comerciales. La agenda de trabajo se enfocó exclusivamente en profesionales del sector, incluyendo operadores turísticos y agencias de viajes de los más de 180 países que asistieron al evento.

El objetivo central de la administración provincial es consolidar a Chubut como el principal destino de la Patagonia, destacando la sostenibilidad y competitividad de sus recursos. Sobre los avances en las mesas de negocios, Grassmann afirmó que “logramos continuar las acciones originadas en la edición 2025, como así también generar nuevos vínculos“.

“El público alemán está interesado en visitar Patagonia durante el verano argentino, lo que sería el invierno europeo, y Chubut significa un destino muy atractivo por la diversidad de opciones y un calendario de fauna con el que cuenta a lo largo del año“, detalló la enviada. La 60º edición de la ITB Berlín congregó a más de 5.600 expositores, manteniendo su posición como la plataforma global líder para el intercambio y comercialización de servicios turísticos. (Agencia OPI Chubut)