El Gobierno oficializó la nueva Ley de Modernización Laboral

El Gobierno nacional activó este viernes la nueva Reforma Laboral mediante una extensa publicación en el Boletín Oficial. El instrumento legal transforma el cálculo de indemnizaciones y establece nuevos parámetros para salarios y vacaciones. La normativa redefine además el funcionamiento interno y la regulación estricta del modelo de sindicatos.

La administración central bautizó a esta iniciativa como ley de modernización laboral y la instrumentó mediante el Decreto 137/2026. El Congreso de la Nación sancionó el proyecto original. El presidente Javier Milei autorizó la medida acompañado por el jefe de Gabinete Manuel Adorni y la ministra de Capital Humano Sandra Pettovello.

El texto gubernamental menciona expresamente el artículo 78 de la Constitución Nacional para oficializar la Ley Nº 27.802. El parlamento debatió y votó este cuerpo legal durante la sesión del 27 de febrero de 2026. El dato saliente radica en las ocho excepciones de aplicación que determinó el Ejecutivo para su funcionamiento efectivo en el territorio.

La reglamentación descarta de plano a los trabajadores de la Administración Pública Nacional al igual que del ámbito provincial y municipal. Los empleados dependientes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires quedan fuera del alcance del texto. El rubro de casas particulares sostiene su dinámica de empleo a través de las cláusulas de la Ley N° 26.844.

El Ejecutivo derivó al trabajador agrario a las normativas vigentes del Régimen Nacional de Trabajo Agrario. Las contrataciones por agencia o servicios civiles pasan a depender exclusivamente del Código Civil y Comercial de la Nación. Los independientes y sus respectivos colaboradores rigen su actividad por el artículo 97 de la Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos Nº 27.742.

Los prestadores de plataformas tecnológicas quedaron fuera de los alcances inmediatos de la promulgación presidencial. El trabajador embarcado continuará su labor marítima regulado estrictamente por la Ley de Navegación Nº 20.094. El decreto presidencial completa la nómina de exclusiones marginando a las personas privadas de libertad en todo contexto de encierro. (Agencia OPI Santa Cruz)