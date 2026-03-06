Javier Milei lleva a Claudio Vidal y nueve aliados a buscar inversiones

- Publicidad -

El presidente Javier Milei diagramó una jugada política para exhibir volumen institucional en Estados Unidos. El mandatario invitó formalmente a diez gobernadores a participar de la Argentina Week. El Gobierno Nacional busca seducir a inversores internacionales con la foto de los mandatarios provinciales aliados.

Lo cierto es que la delegación provincial viajará por su propia cuenta y separada de la comitiva oficial. El listado de los dirigentes que acompañarán la estrategia del Ejecutivo. El armado del evento incluye una mesa de exposición exclusiva sobre minería estratégica y minerales críticos.

El panel minero tendrá como protagonistas a Marcelo Orrego por San Juan y Raúl Jalil desde Catamarca. El bloque incorpora a Carlos Sadir de Jujuy y Gustavo Sáenz en representación de Salta. El santacruceño Claudio Vidal aportará la perspectiva provincial sobre la explotación de recursos en el sur del país.

El dato clave radica en el segundo bloque destinado a Vaca Muerta y el desarrollo de GNL. Este panel abordará la infraestructura de exportación y el avance de las energías renovables. El titular de YPF Horacio Marín pronunciará el discurso inaugural frente a los empresarios y ejecutivos norteamericanos.

Allí tomarán la palabra Rolando Figueroa por Neuquén junto a Alberto Weretilneck de Río Negro. Los gobernadores Alfredo Cornejo de Mendoza e Ignacio Torres de Chubut también garantizaron su presencia. El correntino Juan Pablo Valdés completa la nómina de expositores para ese mismo bloque de debate energético.

Ambas mesas de diálogo ocurrirán de forma simultánea el jueves 12 de marzo. Ese mismo día Javier Milei volará hacia Chile para presenciar la jura del mandatario electo José Antonio Kast. Esta superposición de agendas obliga a los gobernadores a gestionar sus propios traslados internacionales.

La delegación presidencial mantendrá su propio esquema de vuelo hacia el norte del continente. El grupo incluye al jefe de Gabinete Manuel Adorni y a la secretaria general de la Presidencia Karina Milei. Los ministros Federico Sturzenegger de Desregulación y Transformación del Estado y Luis Caputo de Economía integran la comitiva junto a Pablo Quirno de Relaciones Exteriores. (Agencia OPI Santa Cruz)