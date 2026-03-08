Detienen a un hombre vinculado a una causa de abuso sexual en Pico Truncado

- Publicidad -

La policía de Santa Cruz detuvo a un hombre de 38 años vinculado en una causa que investiga un abuso sexual en la ciudad de Pico Truncado.

La detención se produjo este viernes alrededor de las 14 horas donde efectivos de la División de Investigaciones realizaron un procedimiento por orden de la justicia provincial que solicitaba la captura de un sujeto vinculado a una causa contra la integridad sexual.

El procedimiento se realizó en una vivienda de calle Perito Moreno al 1000, donde los efectivos detuvieron al sospechoso y lo trasladaron hasta una seccional donde secuestraron el teléfono celular que será peritado por la justicia.

El hombre quedó detenido inicialmente en la División Comisaría Primera de Pico Truncado, donde se le practicó el examen médico correspondiente y luego fue trasladado a Caleta Olivia a disposición de la justicia.

La causa la lleva adelante el Juzgado de Instrucción N° 1 de Pico Truncado, a cargo de Marcelo Nieva, con intervención de la Secretaría Penal que dirige Lorena González. (Agencia OPI Santa Cruz)