Citan a la cúpula de la AFA por millonaria evasión fiscal

El presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio “Chiqui” Tapia, enfrenta horas de tensión judicial. El juez en lo penal económico, Diego Amarante, tomará declaración indagatoria este jueves al dirigente deportivo. La justicia federal investiga la supuesta retención de impuestos y aportes previsionales.

Lo cierto es que el magistrado también ordenó la comparencia del tesorero institucional, Pablo Toviggino, para este miércoles. La investigación judicial apunta a una apropiación indebida de fondos tributarios vinculados al fútbol nacional. El expediente marca un faltante comprobado de $19.353 millones o $19.300 millones según las primeras fojas del caso.

El dato clave surge de la franja temporal analizada entre marzo de 2024 y septiembre de 2025. El organismo impositivo ARCA, entidad que reemplazó a la antigua AFIP, solicitó originalmente estas citaciones contra los directivos. La denuncia del organismo recaudador generó un fuerte impacto político y deportivo a nivel nacional.

Sin embargo la defensa legal del titular de la AFA intentó frenar el proceso judicial en curso. Los abogados de la cúpula solicitaron la nulidad de esta citación a indagatoria pero fracasaron en su intento procesal. El tribunal mantuvo firme la convocatoria para esclarecer el manejo de los fondos estatales.

Y es que el escenario internacional añade presión a la causa penal a solo cuatro meses del Mundial de Estados Unidos. El magistrado interviniente prohibió inicialmente la salida del país para ambos funcionarios investigados. Las autoridades judiciales otorgaron posteriormente un permiso de viaje excepcional para el máximo responsable del fútbol argentino.

De acuerdo a los datos analizados, el ex secretario general de la AFA y ex presidente de Racing, Víctor Blanco, declaró hoy. El dirigente desligó su responsabilidad administrativa sobre los depósitos correspondientes a la seguridad social y retenciones impositivas. El empresario argumentó ignorar el circuito interno de pagos de la entidad deportiva.

El ex dirigente aclaró ante el estrado su nula injerencia operativa en la contabilidad diaria de la institución. Las personas encargadas de las obligaciones tributarias desconocían las tareas de su cargo estatutario con funciones netamente institucionales. El testigo afirmó enterarse del esquema recién ahora por relatos juramentados de otros comparecientes. (Agencia OPI Santa Cruz)