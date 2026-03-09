Milei apuntó al kirchnerismo y defendió su plan económico

- Publicidad -

El Presidente Javier Milei arremetió contra la oposición tras su paso por el Congreso. Según se desprende de la información oficial brindada en La Nación+, el mandatario responsabilizó a las bancadas contrarias por iniciar las hostilidades. Aseguró que un grupo de 100 legisladores actuó de forma violenta y maleducada durante la asamblea.

Lo cierto es que el líder libertario se distanció de la experiencia del expresidente Mauricio Macri. Afirmó que sectores criminales lograron desestabilizar a la gestión anterior. Prometió evitar ese mismo destino y no ceder ante las presiones de sus adversarios políticos.

El dato clave es la lectura económica del Ejecutivo frente al escenario del país. Lejos de la realidad de Suiza, las cifras oficiales marcan un descenso de la pobreza al 27%. El programa económico logró sacar de esa condición a 12 millones de individuos, mientras proyectan un crecimiento del 8% y una caída sostenida de la inflación.

Sin embargo, el cierre de la planta Fate generó la pérdida de 920 puestos laborales. El jefe de Estado apuntó directamente contra Javier Madanes Quintanilla y Paolo Rocca. Acusó a ambos empresarios de operar históricamente contra la administración pública en busca de favores estatales.

En el plano interno, descartó disputas de poder entre la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y el asesor presidencial, Santiago Caputo. Valoró la pluralidad de opiniones en su equipo de trabajo. Negó además cualquier plan para reformar la Carta Magna y extender su mandato más allá de 2031.

La designación del ex fiscal Juan Bautista Mahiques como ministro de Justicia abrió otro frente. El mandatario rechazó operaciones para blindar judicialmente al presidente de la Asociación de Fútbol Argentino, Claudio ‘Chiqui’ Tapia, y al tesorero Pablo Toviggino. Aclaró que el nuevo funcionario carece de vínculos con esa entidad deportiva.

La diplomacia internacional también ocupó parte de su análisis. El gendarme Nahuel Gallo retornó al país tras padecer 448 días de cautiverio en Venezuela. El mandatario atribuyó este rescate a las acciones de Donald Trump que terminaron con la administración de Nicolas Maduro, y minimizó la intermediación de la dirigencia del fútbol local.

Y es que el Ejecutivo busca fortalecer su núcleo duro hasta 2027. Desmintió un pedido de renuncia a la vicepresidenta Victoria Villarruel y ratificó su alianza geopolítica con Estados Unidos e Israel. Condenó el programa nuclear de Irán y recordó que ese país financió el ataque con dos explosivos en territorio nacional.

El discurso presidencial fustigó a la condenada Cristina Kirchner por firmar acuerdos diplomáticos con el régimen iraní. Reprochó también la falta de respuestas judiciales por la muerte de Alberto Nisman. Rechazó cualquier alerta sobre nuevos ataques terroristas contra la población civil por mantener estas posturas internacionales. (Agencia OPI Santa Cruz)