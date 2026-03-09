Revelan que en casi 100 días el glaciar Perito Moreno retrocedió unas 80 hectáreas

- Publicidad -

Un relevamiento realizado por el Centro de Interpretación Glaciológico, Glaciarium, señaló que, en un período de 97 días, el glaciar Perito Moreno ubicado en el Parque Nacional Los Glaciares retrocedió unos 0,8 kilómetros cuadrados, equivalentes a 80 hectáreas.

El relevamiento se registró en el verano entre mediados de noviembre de 2025 y fines de febrero de 2026 y el informe destaca que es un “retroceso inédito” en la historia del glaciar.

El trabajo colaborativo se realizó junto a la Intendencia del Parque Nacional Los Glaciares, y el museo científico Glaciarium, mediante vuelos con Vehículo Aéreo No Tripulado (VANT) realizados el 19 de noviembre de 2025, el 22 de enero, el 4 de febrero y el 24 de febrero de 2026.

- Publicidad -

“Se tomaron cientos de fotografías aéreas verticales que permitieron construir mosaicos de alta precisión del sector terminal del glaciar. A partir de esa comparación temporal se pudieron identificar los cambios ocurridos a lo largo del verano” indican desde Glaciarium.

Los resultados muestran un retroceso acelerado dado que entre el 19 de noviembre de 2025 y el 22 de enero de 2026 se registró una pérdida de 0,36 km² en 64 días.

Luego, en el lapso entre el 22 de enero y el 4 de febrero se perdieron otros 0,18 km² en apenas 13 días.

Finalmente, entre el 4 y el 24 de febrero el glaciar perdió 0,26 km² adicionales en 20 días.

“La suma de estos períodos arroja una pérdida total de 0,8 km² en menos de tres meses” añaden.

En las imágenes se aprecia “un marcado retroceso del frente del glaciar respecto de la costa de la Península de Magallanes. En los sucesivos relevamientos el frente se alejó 233 metros, luego 274 metros, después 312 metros y finalmente 420 metros de la costa”.

El análisis también compara estas mediciones con registros históricos y describe que “hace 126 años, en marzo de 1900, el explorador alemán Rudolf Hauthal midió el frente del glaciar a unos 650 metros de la península. En 1908, el científico sueco Anders Quensel lo encontró a 325 metros de la costa. Sin embargo, en las mediciones actuales el frente ya se ubica a 420 metros”.

Desde Glaciarium, la escala del retroceso observado permite dimensionar los cambios en poco tiempo. (Agencia OPI Santa Cruz)