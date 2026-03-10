La reestructuración de Justicia llega a la UIF

- Publicidad -

El Ministro de Justicia, Juan Bautista Mahiques, avanza con el rediseño de su cartera tras la salida de Mariano Cúneo Libarona. El funcionario propuso al abogado y fiscal federal Matías Gabriel Álvarez como candidato para presidir la Unidad de Información Financiera o UIF.

Lo cierto es que este movimiento integra una reestructuración mayor impulsada por la nueva conducción del Ministerio de Justicia. Mahiques ya solicitó las renuncias en la Inspección General de Justicia, la Oficina Anticorrupción, la Oficina de Bienes Recuperados y el Centro Internacional para la Promoción de los Derechos Humanos o CIPDH.

Álvarez cuenta con un Diploma de Honor con orientación en Derecho Penal otorgado por la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires o UBA. Actualmente el letrado cursa una especialización en Criminología en la Universidad Nacional de Quilmes.

El candidato trabaja en el Ministerio Público Fiscal de la Nación como fiscal federal coadyuvante en la Procuraduría de Narcocriminalidad o PROCUNAR. Allí el magistrado coordina investigaciones sobre delitos complejos y narcocriminalidad en la Ciudad de Buenos Aires.

El historial de Álvarez incluye su labor como auxiliar fiscal entre 2019 y 2023 y como secretario de fiscalía entre 2015 y 2019. El funcionario también pasó por el Poder Judicial de la Nación, donde ejerció como escribiente auxiliar y jefe de despacho en el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N°12 de la Capital Federal.

El dato clave resulta ser su participación internacional desde 2017 en la Red de Fiscales Antidrogas de Iberoamérica. Este organismo pertenece a la Asociación Iberoamericana de Ministerios Públicos, donde Álvarez cumple funciones como co-coordinador adjunto.

El perfil académico del candidato complementa su actividad judicial. El abogado da clases como profesor adjunto de Derecho Penal – Parte General en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora y como jefe de trabajos prácticos en la UBA.

A su vez, Álvarez actúa como coordinador académico de la Especialización en Investigación de la Delincuencia Organizada del Instituto Universitario de la Policía Federal Argentina. El funcionario dicta programas de formación sobre narcocriminalidad y prevención del lavado de activos.

El Ministerio de Justicia reordena así un organismo vital encargado de prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. El gobierno busca instalar una figura con experiencia comprobada en investigación penal, cooperación internacional y capacitación sobre criminalidad organizada. (Agencia OPI Santa Cruz)