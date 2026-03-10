SUTEF lanza un paro total este miércoles y ATE se moviliza por la crisis sanitaria

- Publicidad -

(Ushuaia – OPI TdF) – Acorralado por la presión en las calles y las arcas vacías, Gustavo Melella convocó de urgencia a ATE, UPCN, SUTEF y ATSA. La cumbre será este miércoles 11 de marzo a las 10:30 en la Casa de Gobierno, en medio de un clima de extrema tensión sindical.

Según el gobernador, la provincia sufrió una pérdida de coparticipación del 9%, lo que equivale a unos 60.000 millones de pesos, sumado a una caída del 20% en la recaudación local durante los últimos dos años.

Lo cierto es que esta crisis de números abstractos ya golpea la vida diaria del vecino fueguino. Las aulas vacías, los servicios resentidos y la incertidumbre salarial son la moneda corriente hoy, mientras el Estado advierte que apenas puede sostener el funcionamiento básico.

El sector educativo es el principal frente de tormenta provincial. El SUTEF definió un duro plan de lucha que comenzó este lunes 9 de marzo y escalará el martes 10 con movilizaciones para reclamar cargos docentes, exigir el tratamiento de la Ley de Financiamiento Educativo y frenar el cierre de salas.

El mismo miércoles 11, día de la reunión con el Ejecutivo, los docentes realizarán un paro total de 24 horas y el viernes coronarán la semana con una marcha de antorchas en toda la provincia.

La salud pública también entra en el terreno de las protestas urgentes. ATE declaró el estado de alerta en defensa del sistema solidario y convocó a manifestarse hoy a las 14:00 frente a la delegación de la Obra Social del Estado Fueguino (OSEF) en Ushuaia. (Agencia OPI Tierra del Fuego)