Adorni justifica el vuelo de su esposa en el avión presidencial

El Jefe de Gabinete Manuel Adorni blanqueó el uso familiar de la flota oficial. El funcionario confirmó que su esposa Bettina Angeletti viajó a Estados Unidos a bordo del avión presidencial.

Lo cierto es que las declaraciones surgieron durante una entrevista televisiva con la señal A24. El ministro detalló que su pareja tenía programado un vuelo hacia Miami para el 26 de febrero. Sin embargo, un cambio de agenda modificó los planes y Presidencia extendió una invitación formal para la mujer.

El dato clave expone la respuesta del oficialismo sobre la administración de los recursos del Estado. El titular de ministros aseguró que no le sacaron un peso al erario público con esta maniobra aeronáutica.

La comitiva viajó para participar del evento Argentina Week programado del 9 al 12 de marzo. Allí el funcionario fustigó duramente al peronismo tras acusar a esa fuerza política de dejar una tierra arrasada.

Y es que el dirigente argumentó la presencia de su compañera de vida con una frase peculiar. El integrante del gabinete afirmó que vino a deslomarse una semana o cinco días y necesitaba su compañía para poder encontrarse. (Agencia OPI Santa Cruz)