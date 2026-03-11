ADOSAC enfrenta al CPE por los recortes y lanza un paro

- Publicidad -

El congreso de ADOSAC resolvió un paro provincial de 48 horas para el jueves 12 y viernes 13 de marzo. La medida expone el conflicto con el Consejo Provincial de Educación (CPE) por el incumplimiento del acta paritaria homologada por el Ministerio de Trabajo.

El Gobierno provincial garantizó en dicho acuerdo que ningún trabajador perdería su puesto laboral. El CPE desoyó esta premisa y avanzó con ofrecimientos que achicaron las plantas funcionales en distintos establecimientos educativos. La consecuencia directa de estas decisiones oficiales dejó a cientos de docentes sin trabajo o con una reducción drástica de su carga laboral.

La disputa suma un frente económico urgente. El gremio docente exige una convocatoria inmediata a paritarias salariales. Los trabajadores acusan una fuerte pérdida del poder adquisitivo frente a la inflación de los primeros meses del año, agravando el cuadro de tensión con el gobierno.

- Publicidad -

La postura sindical fue contundente a través de un comunicado oficial. “Exigimos el inmediato llamado a paritarias salariales, puesto que hemos perdido con la inflación de enero y febrero, lo cual deteriora la capacidad de compra de salarios que hoy se encuentran por debajo de la línea de pobreza“, sentenció la organización.

La falta de respuestas ante la inestabilidad laboral y la devaluación de los ingresos detonó la protesta. La medida de fuerza de ADOSAC impactará directamente en el normal dictado de clases en toda la provincia durante el jueves y el viernes. (Agencia OPI Santa Cruz)