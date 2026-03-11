Asume Kast en Chile con promesas de ajuste económico y mano dura

- Publicidad -

José Antonio Kast asume hoy la presidencia de Chile en Valparaíso tras convertirse en el mandatario más votado en la historia del país, marcando un giro político sustancial al superar al presidente saliente Gabriel Boric con más de siete millones de sufragios en una elección de carácter obligatorio. El abogado y fundador del Partido Republicano de Chile llega al poder con la promesa de aplicar mano dura contra la delincuencia, reducir la participación del Estado en la economía y frenar la migración irregular, cerrando un proceso de transición que culminó con una ruptura abrupta de las relaciones institucionales entre la administración entrante y la saliente.

El dirigente de 59 años, ex militante de la Unión Demócrata Independiente y diputado por cuatro períodos en la región Metropolitana de Santiago, alcanzó la primera magistratura en su tercer intento tras moderar su histórico discurso conservador sobre temas valóricos para captar al electorado de centro. Bajo el lema de campaña enfocado en la fuerza del cambio, el nuevo jefe de Estado, quien ya mantuvo encuentros con Javier Milei en la Casa Rosada, proyecta recortar el gasto público y los impuestos corporativos para elevar el crecimiento económico. Su estricta agenda de seguridad contempla la expulsión masiva de extranjeros indocumentados a quienes se instó a costear sus propios traslados y el bloqueo de fronteras no habilitadas con barreras físicas y vigilancia mediante drones, al vincular directamente el fenómeno migratorio con el crimen organizado.

La contundente victoria electoral de Kast, quien obtuvo 7.246.307 votos frente a los 4.621.231 de Boric, consolida el posicionamiento de un sector político que ajustó su perfil tras la aparición del candidato libertario Johannes Kaiser. El nuevo mandatario es el menor de diez hermanos de una familia que emigró de Alemania en 1950 tras la Segunda Guerra Mundial, con antecedentes paternos de militancia en el Partido Nazi, estableciéndose en la localidad rural de Paine para desarrollar una fábrica de cecinas e incursionar luego en negocios inmobiliarios y políticos. Su trayectoria hacia el Palacio de La Moneda comenzó como candidato independiente en 2017 con apoyo de sectores evangélicos y continuó en 2021, cuando logró la mayoría en primera vuelta pero fue derrotado en el balotaje por el progresismo.

El traspaso de mando se concreta en un clima de alta tensión institucional luego de que Kast suspendiera unilateralmente el diálogo de transición a principios de marzo, acusando a la gestión de Boric de ocultar información y faltar a la transparencia respecto a un controvertido proyecto de cable submarino entre Chile y China. La ruptura se precipitó cuando el líder derechista exigió a su predecesor retractarse sobre el contenido de una conversación telefónica sostenida el 18 de febrero, demanda que fue rechazada categóricamente por Boric. Este conflicto sobre infraestructura estratégica adquirió una dimensión geopolítica mayor al ocurrir días antes de que la administración estadounidense de Donald Trump revocara las visas diplomáticas al ministro de Transportes y Telecomunicaciones chileno, Juan Carlos Muñoz, y a otros dos funcionarios, bajo la grave acusación de socavar la seguridad regional. (Agencia OPI Santa Cruz)