Chubut impulsa exportaciones ovinas y plan sanitario contra la sarna

- Publicidad -

(OPI Chubut) – La administración provincial anunció un plan sanitario para erradicar la sarna ovina y promover la exportación de ganado en pie hacia Kuwait.

El plan prevé una inversión de 1.000 millones de pesos, con el objetivo de mejorar la sanidad del rodeo y fortalecer la producción, según comunicó el Ministerio de Producción del Chubut, en articulación con el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA).

La iniciativa prevé la mejora de recursos sanitarios, logística, incorporación de equipos técnicos y acciones en todo el territorio provincial.

- Publicidad -

El Gobernador Ignacio Torres señaló que “desde un primer momento nos comprometimos a poner todas las herramientas necesarias, desde la desburocratización de los procesos hasta la erradicación de la sarna en todo el ganado ovino de la provincia”.

Destacó la posibilidad de exportar ganado en pie hacia un “nuevo mercado que puede convertirse en una herramienta clave para sostener y recuperar campos productivos que tienen un enorme potencial”.

“Junto con Santa Cruz, Chubut es una de las provincias con mayor trayectoria en producción ovina y en el desarrollo genético de la raza Merino”, agregó Torres y recordó que Australia dejará de exportar ganado en pie desde 2028 lo que “podría ser una gran oportunidad”. (Agencia OPI Chubut)