Por cuestiones técnicas, suspenden la credencial digital de la Caja de Servicios Sociales

La obra social provincial Caja de Servicios Sociales informó que se suspenderá momentáneamente el uso de la credencial digital por cuestiones técnicas.

La situación generó reclamos por parte de los afiliados que debían atenderse en diversos prestadores médicos y desde el organismo informaron que también se suspendía la validación de las prestaciones mediante token.

La Caja de Servicios Sociales pidió a los afiliados que utilicen “temporalmente la credencial física” y en aquellos casos que no cuenten con la misma “podrán solicitar una copia en PDF” al organismo y/o en sus delegaciones.

“Se están realizando las actualizaciones en el sistema. Para realizar consultas o gestionar la credencial provisoria a través del área de Afiliaciones al número 2966-63-9256”, indicaron.

La medida estará “vigente hasta que finalicen las tareas técnicas y se restablezca el funcionamiento habitual de la credencial digital”. (Agencia OPI Santa Cruz)