Torres busca fondos en Wall Street y expone rebajas de regalías

(OPI Chubut) – El gobernador Ignacio Torres encabeza una delegación gubernamental y empresarial en Nueva York durante la Argentina Week 2026, un evento organizado entre el 9 y el 12 de marzo para captar fondos de inversión extranjeros con el respaldo de JPMorgan Chase y Bank of America. La comitiva provincial, que integra la delegación argentina junto al presidente Javier Milei, expone el potencial energético y logístico de la provincia bajo la premisa de ofrecer previsibilidad institucional e incentivos fiscales al capital internacional.

La estrategia de atracción financiera impulsada por la administración provincial se sustenta en una serie de concesiones recientes al sector hidrocarburífero. Torres presentó ante los más de 300 líderes empresariales y CEOs de Wall Street el modelo de articulación público-privada que derivó en la reducción de regalías para áreas marginales en Chubut y la eliminación de retenciones al petróleo convencional dictada por el Gobierno nacional. El mandatario expuso estos acuerdos, negociados en mesas de competitividad con empresas y gremios energéticos, como políticas de Estado que garantizan el clima de negocios necesario para atraer inversiones directas.

La comitiva de Chubut incluye por primera vez a representantes del sector privado local vinculados a las industrias del petróleo, gas, pesca, agroindustria, turismo y economía del conocimiento. El objetivo declarado de esta delegación es presentar a la Patagonia como un destino competitivo para la radicación de capitales, destacando oportunidades de explotación en hidrocarburos, energías renovables y seguridad alimentaria. En el contexto de rondas de negocios en el Consulado argentino y sedes bancarias, la provincia busca capitalizar el interés de empresas multinacionales, ejemplificado en las negociaciones mencionadas con Amazon para la instalación de centros de datos.

El discurso de Torres ante los fondos de inversión globales centró su eje en la necesidad de consolidar una agenda de competitividad a mediano y largo plazo que trascienda los ciclos políticos del país. El gobernador argumentó que Argentina demuestra seriedad cuando el sector público y el privado actúan de forma conjunta para generar condiciones favorables de crecimiento e inversión. La participación provincial en este foro internacional expone la decisión del Ejecutivo de Chubut de atar el desarrollo de sus recursos naturales a las dinámicas y demandas del mercado financiero global. (Agencia OPI Chubut)