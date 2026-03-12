Confirman que la muerte de “Nino” Villarroel fue un homicidio

- Publicidad -

(OPI Chubut) – La Fiscalía de Comodoro Rivadavia que investiga la muerte de Bernardino “Nino” Villarroel, quien fue hallado sin vida durante un incendio en su vivienda, confirmó este miércoles que se trató de un homicidio.

El jubilado y reconocido pastelero de 78 años fue encontrado sin vida el 2 de marzo cuando los bomberos sofocaron un incendio que afectó algunas dependencias de la vivienda.

La justicia confirmó que la muerte de Villarroel no fue a causa del incendio, sino que el cuerpo presentaba múltiples golpes.

Desde la fiscalía reconocieron que se dificultó la tarea investigativa porque el fuego podría haber destruido pruebas fundamentales para determinar cómo ocurrió el homicidio.

De esta manera se comprueba que se trata del cuarto asesinato registrado en la ciudad en lo que va del año.

“Nos encontramos con algunas dificultades en cuanto al levantamiento de imágenes de cámaras de seguridad y escasos testimonios de los vecinos de Bernardino, de ‘Nino’. También nos encontramos con la dificultad de que la casa donde sucedió el hecho ha sido incendiada. Con ello se han perdido muchos elementos de prueba que nos podrían servir para el esclarecimiento”, señaló Facundo Oribones, Fiscal General de Comodoro Rivadavia.

La investigación está siendo llevada adelante de manera conjunta entre la Fiscalía y la División Policial de Investigaciones (DPI). (Agencia OPI Chubut)