Lanzan campaña antigripal

La subsecretaria de Abordaje Comunitario de la Salud y referente del Programa Ampliado de Inmunización de Santa Cruz, Estefanía Stricker informó que se lanzó la campaña antigripal para garantizar cobertura frente a nuevas variantes con el objetivo de asegurar una respuesta inmunitaria eficaz antes del inicio del invierno.

La Campaña Antigripal 2026 se lanza como anticipación epidemiológica y ante la presencia de variantes de la Influenza A y de esta manera revertir los bajos índices de cobertura registrados el año anterior, en sectores críticos como el personal sanitario y los adultos mayores.

Coordinado desde el Ministerio de Salud y Ambiente, las dosis de las vacunas antigripales se encuentran disponibles en todas las localidades de Santa Cruz y se sostiene mediante un “esquema de entrega paulatino que se ajusta al ritmo de recepción de los insumos nacionales”.

Stricker añadió que “si nos adelantamos antes de que se produzca el pico de mayor circulación, estamos asegurando una protección oportuna”.

La funcionaria aseguró que “el objetivo primordial es dotar de defensas a la población con mayor riesgo de hospitalización o complicaciones graves, garantizando que el sistema esté preparado antes de que las bajas temperaturas faciliten los contagios en ámbitos cerrados”.

El esquema de anticipación en la campaña busca mejorar las estadísticas del año pasado, donde la cobertura “en mayores de 65 años apenas alcanzó el 41%, y en personal de salud el 51%”. (Agencia OPI Santa Cruz)