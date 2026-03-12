Melella se reunió con gremios estatales para informar de la crisis financiera provincial

- Publicidad -

(OPI TdF) – El gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella se reunió en Casa de Gobierno junto a los dirigentes gremiales de ATE, UPCN, SUTEF y ATSA para informar sobre la crítica situación financiera que atraviesa la administración provincial.

El secretario adjunto de ATSA, Jorge Saravia sostuvo que Melella dio cuenta de un “escenario alarmante por la caída de recursos, dificultades para afrontar salarios y una crisis social que ya se refleja en hospitales y sectores vulnerables de la provincia”.

Saravia aseguró que el gobernador “reconoció que la provincia enfrenta un déficit mensual cercano a los 27 mil millones de pesos”.

“Nos convocó para mostrarnos los números de la provincia, sobre todo lo que tiene que ver con ingresos y egresos. Hoy hay un déficit mensual importante y una dificultad para afrontar los salarios de forma mensual”, añadió el dirigente.

Melella planteó la posibilidad de “avanzar en un paquete de leyes y medidas de reordenamiento del Estado para intentar reducir el déficit y reorganizar las cuentas provinciales”.

Desde los gremios pidieron la “reapertura de paritarias para discutir la actualización salarial de los trabajadores estatales”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)