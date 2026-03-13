Cuba confirma negociaciones con EEUU frente al bloqueo energetico

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El gobierno de Cuba, encabezado por el presidente Miguel Díaz-Canel, confirmó este viernes la existencia de contactos oficiales con funcionarios de Estados Unidos para establecer vías de diálogo frente a la arremetida de Washington y la severa crisis que afecta a la isla. Las negociaciones, supervisadas directamente por el actual mandatario y el líder revolucionario Raúl Castro, tienen el objetivo central de buscar soluciones a las diferencias bilaterales entre ambas naciones, según la información replicada por medios internacionales.

La estrategia de acercamiento no representa una maniobra inédita para la administración cubana, tal como reconoció el propio jefe de Estado durante una intervención televisada reciente. Los intercambios diplomáticos cuentan con el respaldo y son favorecidos por diversos socios internacionales, de acuerdo con los reportes difundidos por el sitio Actualidad RT. La intervención de la máxima cúpula de poder de la isla en la supervisión de estos contactos refleja la urgencia de la administración por encontrar alternativas viables ante las presiones políticas externas.

El impulso hacia estas conversaciones internacionales se desarrolla en paralelo a un escenario interno crítico, caracterizado por el mandatario como un cuadro generalizado de escasez y bloqueo energético. La necesidad de entablar puentes con Washington surge en un momento histórico donde la estructura económica y de servicios de la nación caribeña enfrenta limitaciones extremas. El reconocimiento público de esta vulnerabilidad expone la gravedad de la situación material que atraviesa el país bajo la actual coyuntura geopolítica.

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La magnitud del déficit energético fue precisada por Díaz-Canel al confirmar que Cuba lleva más de tres meses sin recibir el ingreso de un solo barco de combustible a su territorio. Esta paralización profunda del suministro de hidrocarburos obliga al gobierno a operar bajo condiciones muy adversas que generan un impacto directo en toda la estructura nacional. La admisión de esta parálisis operativa contextualiza la necesidad apremiante de la isla por reactivar canales diplomáticos que puedan aliviar el peso de las sanciones y la falta de recursos. (Agencia OPI Santa Cruz)