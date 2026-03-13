Daniel Roquel renunció a la presidencia de la UCR

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El presidente del Comité Provincia de la Unión Cívica Radical (UCR) renunció este jueves a su cargo mediante una carta dirigida a la mesa directiva del partido.

Roquel dimitió por entender que no existe voluntad política para reformar la Carta Orgánica aprobada por la Convención.

Tras su renuncia el cargo quedará en la figura del ex concejal Leonardo Roquel.

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El ex presidente señaló que la reforma que se impulsaba “incluía cambios como reducir de cuatro a dos años los mandatos de las autoridades partidarias, implementar la boleta única de papel para elegir cargos internos y establecer la “ficha limpia” como requisito para quienes aspiren a candidaturas dentro de la UCR”.

El dirigente sostuvo que se intentó avanzar en el proceso junto a los convencionales, pero la convocatoria no prosperó.Añadió que dentro del partido hay “peleas de egos entre dirigentes” y aseguró que “me voy con la seguridad de que nunca renuncié a mis convicciones y seguiré abrazando la doctrina radical”. (Agencia OPI Santa Cruz)