Enojo de gobernadores en Nueva York por el destrato oficial

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El cierre de la Argentina Week en Nueva York, Estados Unidos, dejó expuestas las grietas del oficialismo. Varios gobernadores expresaron un fuerte malestar por el trato diferencial que recibieron del Ejecutivo nacional.

Lo cierto es que Javier Milei eligió minuciosamente a sus acompañantes para la foto oficial. El Presidente de la Nación posó únicamente junto a Gustavo Sáenz de Salta y Marcelo Orrego de San Juan tras su discurso.

El retrato presidencial incluyó después a Carlos Sadir de Jujuy, Alfredo Cornejo de Mendoza y Juan Pablo Valdés de Corrientes. El resto de la comitiva provincial miró la escena desde lejos y sin disimular la tensión.

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El dato clave, según se desprende de la información oficial, es el rol que jugó Manuel Adorni. El Jefe de Gabinete recibió de manera exclusiva a algunos mandatarios y profundizó el enojo de los excluidos.

Sin embargo, otros dirigentes lograron armar su propio juego durante la gira. Ignacio Torres de Chubut y Alberto Weretilneck de Río Negro concretaron encuentros paralelos a la agenda estricta del Gobierno.

Y es que la gestión de Luis Caputo resultó el único punto de consenso. Los gobernadores elogiaron al Ministro de Economía por sus vínculos con el sector financiero en la Gran Manzana y las invitaciones a los paneles. (Agencia OPI Santa Cruz)