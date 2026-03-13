SSServicios inauguró su red de fibra óptica en Río Turbio

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(Río Turbio)– SSServicios habilitó su red de fibra óptica en Río Turbio el 2 de marzo. La empresa santacruceña abrió su décima sucursal en la provincia y consolida su avance territorial.

El plan de expansión tecnológica suma una nueva plaza estratégica. La compañía desplegó infraestructura operativa y técnica durante varios meses. Ahora ofrece conexiones residenciales con velocidades de 100, 200 y 300 Mbps. Los usuarios cuentan con promociones especiales de lanzamiento disponibles en los canales digitales y en la nueva oficina.

El local comercial funciona en la Avenida Presidente Ramón Castillo 54. La atención al público rige de lunes a viernes, entre las 9:00 y las 13:00, y por la tarde de 14:00 a 18:00 horas. Allí los asesores gestionan el servicio de internet y la propuesta de telefonía móvil denominada SSMóvil. Este producto paralelo permite contratar líneas nuevas o tramitar la portabilidad numérica con respaldo local.

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Federico Perfare, gerente comercial de la empresa, valoró el despliegue operativo. “Para nosotros es un enorme orgullo seguir creciendo en Santa Cruz y alcanzar las 10 localidades conectadas. Río Turbio es una ciudad muy importante para la provincia y teníamos muchas ganas de llegar, de poder conectar a sus vecinos y estar más cerca de la comunidad”, precisó el directivo.

La firma proyecta nuevas inversiones de infraestructura en Santa Cruz. La hoja de ruta marca mejoras continuas en la red para ratificar su posición como una de las principales empresas de telecomunicaciones de la Patagonia. (Agencia OPI Santa Cruz)