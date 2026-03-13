Un hombre murió tras un vuelco en la Ruta Nacional N°40

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(OPI Chubut) – Un hombre murió tras volcar con su auto en la Ruta Nacional N°40, a la altura de la estancia de Chubut, según informó la policía provincial.

El accidente se produjo durante la tarde del miércoles y participaron del operativo bomberos voluntarios y ambulancias de Gobernador Costa y Alto Río Senguer.

En el vehículo se trasladaban dos personas y el conductor del rodado fue encontrado sin vida, mientras una mujer que lo acompañaba pudo salir del rodado por la asistencia de otros automovilistas que pasaron por el lugar donde se produjo el accidente.

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La mujer fue trasladada al hospital de Gobernador Costa para recibir atención médica, mientras la policía realizó las pericias para determinar las causas del siniestro vial. (Agencia OPI Chubut)