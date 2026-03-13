Vidal pidió a la legislatura prorrogar un año más la emergencia hidrocarburífera

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El Poder Ejecutivo remitió a la Cámara de Diputados el decreto mediante el cual solicita extender por un año más la emergencia hidrocarburífera.

Mediante el decreto N°064/26, se prorroga ad-referéndum de la Cámara de Diputados la Emergencia Hidrocarburifera dispuesta mediante ley N° 3.914 que rigió durante el año 2025.

La medida contempla la totalidad de las concesiones hidrocarburíferas y sobre todo aquellas áreas que fueran revertidas por YPF S.A y fueron concesionadas a otras empresas para operar en los yacimientos que abandonó la petrolera nacional.

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La ley que busca prorrogarse establece “un régimen de incentivos fiscales para las empresas que inviertan en la exploración y explotación de hidrocarburos” que incluyen la reducción de impuestos y regalías “con el compromiso de mantener e incrementar la actividad y sostener los puestos de trabajo del sector”. (Agencia OPI Santa Cruz)