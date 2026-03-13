Vidal pidió a la legislatura prorrogar un año más la emergencia hidrocarburífera

El Poder Ejecutivo remitió a la Cámara de Diputados el decreto mediante el cual solicita extender por un año más la emergencia hidrocarburífera.
Mediante el decreto N°064/26, se prorroga ad-referéndum de la Cámara de Diputados la Emergencia Hidrocarburifera dispuesta mediante ley N° 3.914 que rigió durante el año 2025.
La medida contempla la totalidad de las concesiones hidrocarburíferas y sobre todo aquellas áreas que fueran revertidas por YPF S.A y fueron concesionadas a otras empresas para operar en los yacimientos que abandonó la petrolera nacional.
La ley que busca prorrogarse establece “un régimen de incentivos fiscales para las empresas que inviertan en la exploración y explotación de hidrocarburos” que incluyen la reducción de impuestos y regalías “con el compromiso de mantener e incrementar la actividad y sostener los puestos de trabajo del sector”. (Agencia OPI Santa Cruz)