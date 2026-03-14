Detuvieron al presunto homicida de “Nino” Villarroel en Comodoro Rivadavia

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(Comodoro Rivadavia – OPI Chubut) – La Policía de Chubut detuvo a un hombre que sería el presunto autor material del homicidio de Bernardino “Nino” Villarroel de 78 años quien fue encontrado muerto en su vivienda cuando los bomberos acudieron a sofocar un incendio.

La detención del sospechoso se produjo en el barrio Kilómetro 5 de Comodoro Rivadavia en el marco de dos allanamientos realizados por la policía y a solicitud de la investigación que lleva adelante el Ministerio Público Fiscal.

El presunto homicida fue identificado tras diversas medidas solicitadas por la fiscalía en base a relevamientos de cámaras de seguridad y testimonios que permitieron reconstruir el crimen.

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El asesinato de Villarroel fue el cuarto homicidio que se registró en lo que va del 2026 en Comodoro Rivadavia. (Agencia OPI Chubut)