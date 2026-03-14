El Gobierno sube al 8 por ciento las retenciones al petróleo convencional de Santa Cruz y Chubut

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El esquema de alivio fiscal para los yacimientos maduros duró apenas un suspiro. La Secretaría de Energía decidió elevar del 3,36% al 8% las retenciones a la exportación aplicadas al petróleo extraído en cuencas convencionales de Santa Cruz, Chubut, Mendoza y Neuquén. La medida, que busca capturar la renta extraordinaria por la suba del precio internacional, golpea directamente la proyección de caja de las operadoras que explotan campos de baja productividad.

A fines de enero, el Ejecutivo había oficializado una baja en los derechos de exportación para viabilizar inversiones en áreas críticas como la Cuenca del Golfo San Jorge. Sin embargo, la volatilidad geopolítica en Medio Oriente cambió el escenario técnico. El barril de Brent superó este viernes los 100 dólares, activando un incremento en la presión tributaria que neutraliza el incentivo original diseñado para los campos convencionales.

El impacto del barril a 100 dólares en la recaudación fiscal

El esquema variable de alícuotas se basa en una fórmula que toma como referencia la cotización promedio del crudo. Mientras que a fines de febrero la retención se fijó en un 3,36% con un barril a 71,30 dólares, la escalada actual obliga a los productores locales a ceder una porción mayor de sus ingresos al Estado nacional.

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Aunque el discurso oficial sostiene que la decisión apunta a gestionar el impacto en los precios internos de los combustibles, la realidad técnica muestra un incentivo forzoso. Al encarecer la salida del crudo pesado, el Gobierno empuja a los productores a vender a un valor más bajo a las refinerías locales, intentando contener un surtidor que no deja de presionar la inflación.

Este movimiento de piezas ocurre en un contexto donde la transparencia en el manejo de estos fondos sigue siendo una deuda pendiente para las provincias productoras. La suba al 8% asegura un flujo de divisas inmediato para el fisco, pero pone bajo la lupa la sostenibilidad de las inversiones en pozos que, sin precios internacionales plenos, pierden competitividad frente a la estrella de Vaca Muerta. (Agencia OPI Santa Cruz)