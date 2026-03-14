El municipio de Río Grande expone su polo industrial a diplomáticos de China

- Publicidad -

(Río Grande- OPI TdF) – El intendente Martín Perez organizó una cumbre en Tierra del Fuego para atraer capitales extranjeros y sortear la crisis financiera. El funcionario recibió al Embajador de la República Popular China, Wang Wei, en la ciudad de Río Grande.

Los funcionarios pautaron esta agenda de trabajo para analizar oportunidades de desarrollo productivo y tecnológico. El municipio busca proyectar el perfil industrial local hacia el exterior para captar fondos.

Puertas adentro, el equipo de Martín Perez diagramó una mesa de trabajo en el Espacio Tecnológico. Allí, el gabinete municipal detalló el modelo de gestión estatal ante la delegación asiática.

- Publicidad -

El dato clave es la intención oficial de exhibir proyectos productivos vinculados a la industria local. Los funcionarios municipales expusieron las capacidades instaladas para habilitar inversiones directas e indirectas.

Martín Perez argumentó que Río Grande funciona como el motor económico de la región. El intendente describió las capacidades industriales, tecnológicas y humanas como elementos determinantes para el territorio.

El jefe comunal remarcó el complejo contexto económico actual que atraviesa la provincia. Según expresó, la administración necesita generar puestos de trabajo y ampliar la matriz productiva para abrir mercados globales.

La comitiva asiática acompañó al Embajador Wang Wei con una fuerte presencia diplomática y financiera. Xue Dongxiao, esposa del Embajador y Consejera, lideró este grupo junto a otros referentes del comercio exterior.

El equipo internacional incluyó a An Guanghui, Consejero de Comercio y Economía, y a Zhu Yanjing, Agregado Comercial. También asistieron Yang Duozhou, Agregado Diplomático, y Xie Zhicheng, secretario y miembro de la delegación.

Lo cierto es que el gabinete local desplegó a sus principales alfiles para esta presentación.

El sistema sanitario y turístico también tuvo voz en las negociaciones intergubernamentales. Agustín Perez, subsecretario de Salud, y Alejandra Montelongo, subsecretaria de Turismo, entregaron los datos de sus respectivas carteras.

El sector industrial aportó figuras de peso para certificar la capacidad fabril de Tierra del Fuego. Soledad Bertona, responsable de Fundación MIRGOR, acudió junto a Julio Haberle, director Industrial de la Empresa.

La mesa sumó a Martín Spamer, gerente de Río Chico, y a Claudio De Luca, gerente de planta de Tecnomy. Bruno Trillini y José Muñóz asistieron en representación de la histórica firma BGH.

El municipio necesitaba el respaldo gremial y logístico para sostener su oferta ante los asiáticos. Javier Escobar, secretario general de ASIMRA, y Dario Loreto, referente de la Cámara fueguina del Transporte, garantizaron ese apoyo. (Agencia OPI Tierra del Fuego)