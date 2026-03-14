Embajador de China destacó potencial de Tierra del Fuego

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(Ushuaia – OPI TdF) – El embajador de la República Popular China en Argentina, Wang Wei estuvo reunido con el gobernador de Tierra del Fuego, Gustavo Melella y destacó el potencial de desarrollo de la provincia durante una visita oficial en Ushuaia.

El encuentro se desarrolló en Casa de Gobierno con funcionarios, empresarios y diplomáticos, donde el embajador señaló que Tierra del Fuego es “una provincia de esperanza, de oportunidades y con un gran potencial para el desarrollo sostenible”.

Wang Wei valoró “el entorno natural, el paisaje de Ushuaia y las posibilidades que ofrece la provincia para impulsar proyectos vinculados al desarrollo energético, productivo y tecnológico”.

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“China es actualmente una de las principales economías del mundo y un socio comercial muy importante para la Argentina”, afirmó el funcionario e indicó que China considera a América Latina y a la Argentina como destinos relevantes para sus inversiones.

“Existen amplias posibilidades de cooperación a partir del diálogo y el intercambio que permitan encontrar modelos concretos de trabajo conjunto y aprovechar al máximo el potencial que tiene la provincia”, señaló.

Wang Wei aseveró que “China cuenta con todas las categorías industriales reconocidas por el sistema de Naciones Unidas, lo que nos ha convertido en una de las principales potencias manufactureras del mundo, pero también en un mercado de consumo muy importante”. (Agencia OPI Tierra del Fuego)