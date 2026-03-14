Gobierno de Chubut homologó un acuerdo paritario con auxiliares de la educación

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(OPI Chubut) – El Ministerio de Educación de Chubut celebró un acuerdo con los gremios representantes de los Auxiliares de la Educación tras un encuentro celebrado en Rawson.

El ministro de Educación, José Luis Punta junto al ministro de Gobierno, Victoriano Eraso Parodi se reunieron con los representantes de los gremios UPCN y ATE con quienes sellaron una propuesta salarial por el mes de marzo de 2026.

La propuesta prevé un incremento para el mes de marzo de 2026 sobre el básico testigo o el Índice de Precios al Consumidor (IPC) nacional publicado por el INDEC para febrero, aplicándose el valor que resulte mayor.

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Además, la negociación incluye la incorporación de una de las ocho cuotas del Código 1287 al básico testigo, y un cronograma progresivo para su integración total al salario básico.

Para aquellos trabajadores que prestan servicios bajo modalidad de monotributo, el Ejecutivo propuso también un incremento en la contraprestación mensual.

Punta valoró “este espacio de diálogo es fundamental para construir acuerdos y continuar fortaleciendo el sistema educativo. La paritaria es el ámbito para seguir dialogando y avanzar en acuerdos”.

También se indicaron los avances de los expedientes vinculados a recategorizaciones, cambios de agrupamiento y pases a planta permanente de personal auxiliar.

Se contemplaron las recategorizaciones y cambios de agrupamiento para 449 agentes, así como el pase a planta permanente y recategorizaciones de otros 772 trabajadores, cuyas modificaciones impactarán con los salarios de mayo de 2026. (Agencia OPI Chubut)