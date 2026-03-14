Venezuela pide a Estados Unidos levantar medidas coercitivas

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La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, exigió este viernes a su homólogo estadounidense, Donald Trump, el levantamiento de las sanciones económicas impuestas contra el país sudamericano. La mandataria argumentó que estas medidas afectan severamente la economía venezolana y alteran la dinámica regional en América Latina. El planteamiento se formalizó durante una reunión de trabajo de alto nivel celebrada con delegaciones gubernamentales de Colombia, donde los representantes discutieron diversas iniciativas de cooperación bilateral en áreas estratégicas como energía, seguridad y comercio.

Durante el encuentro diplomático, Rodríguez sostuvo que las acciones implementadas por Washington, definidas como medidas coercitivas unilaterales, generan repercusiones que trascienden las fronteras del territorio venezolano y terminan impactando de forma directa a países vecinos como Colombia. En este marco, la funcionaria se dirigió explícitamente al jefe de Estado norteamericano con una declaración categórica al expresar que “Aprovecho esta ocasión para enviar un mensaje al presidente norteamericano, Donald Trump. Deben cesar las sanciones contra Venezuela“.

El reclamo gubernamental expone que la eliminación de estas restricciones resultaría fundamental para avanzar en el desarrollo de la región. A juicio de la administración venezolana, levantar las penalidades permitiría acelerar la ejecución de múltiples proyectos de integración energética entre Caracas y Bogotá, los cuales incluyen la creación de esquemas de intercambio de electricidad y gas que se encuentran directamente condicionados por el actual escenario financiero y comercial restrictivo.

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La exigencia internacional de la mandataria se produce frente a una agresiva política de sanciones que Estados Unidos mantiene activa desde el año 2015, dirigida específicamente a mermar la actividad económica de la nación caribeña con especial énfasis en el sector energético y financiero. Esta tensión económica y política persiste a pesar de un acercamiento reciente, ya que el pasado 5 de marzo Venezuela y Estados Unidos anunciaron el restablecimiento de sus relaciones diplomáticas y consulares, un acuerdo que ambas naciones orientaron bajo los principios del respeto mutuo, la igualdad soberana de los Estados y la cooperación entre los pueblos. (Agencia OPI Santa Cruz)